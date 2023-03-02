Лучше выстрелить себе в ногу, чем воевать: оккупанты на Запорожье готовят коллективную номинацию на ''премию Дарвина''

Российские оккупанты спустя год полномасштабной войны все больше убеждаются, что при встрече с украинскими защитниками шансов выжить у них нет. В связи с этим они сами наносят себе разнообразные увечья, чтоб не идти в бой.

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Но случаются у военных путинской армии и такие ситуации, за которые их смело можно номинировать на "премию Дарвина". Об этом сообщает автор Telegram-канала "Досье шпиона".

Он опубликовал список чрезвычайных происшествий, случившихся в подразделениях 58 общевойсковой армии РФ, которая сейчас дислоцируется на временно оккупированной территории Запорожской области.

Существенная часть инцидентов произошло из-за нежелания военнослужащих выполнять боевые задачи. Для таких альтернатива "выстрелить себе в ногу" оказалась приемлемее.

При этом отдельные случаи включают в себя совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

К примеру, старший лейтенант Клименко Г.В. хотел показать оккупантам, как нужно обращаться с ПМ. Он вставил патрон в патронник и попытался выстрелить, но дважды пистолет дал осечку. После этого он решил, что пистолет и не выстрелит, поэтому захотел показать мнимую смелость и решительность, приставив пистолет к своему виску и нажав курок. На этот раз он выстрелил, а Клименко от полученного ранения скончался на месте.

Другие инциденты включают суициды, неосторожное обращение с оружием, а также умышленное и неумышленное членовредительство.

Примечательно, что все эти случаи произошли в период с 1 января 2023 по 10 февраля 2023.

Стоит отметить, что солдаты российской армии на фронте в Украине злоупотребляют наркотиками. В состоянии "навеселе" оккупанты совершают множество преступлений. Речь идет об умышленных убийствах, неумышленных убийствах, "дружественном" огне, ограблениях, самострелах, СОЧ, причинении вреда здоровью командиров и подчиненных и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции ВСУ.

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