Российскую армию убивают наркотики: появились интересные данные о ликвидации "мобиков" и наркотрафике из Ростовской области

Солдаты российской армии на фронте в Украине злоупотребляют наркотиками. В состоянии "навеселе" оккупанты совершают множество преступлений.

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Такая информация оказалась в распоряжении сотрудника одной из специальных служб, который является автором Telegram-канала "Досье шпиона". Он подчеркнул, что умышленные убийства, неумышленные убийства, "дружественный" огонь, ограбления, самострелы, СОЧ, причинения вреда здоровью командиров и подчиненных и прочее – это обыденность, в которой уже почти год живут российские военные во фронтовых и прифронтовых районах.

При этом на канале обратили внимание, что если в первые месяцы полномасштабной войны, 90% подобных преступлений совершалось под влиянием алкоголя, то сейчас они связаны с употреблением наркотических средств.

Как стало известно автору канала, наркотрафик на фронт идет из Ростовской области, и при этом развивается стахановскими темпами. К нему причастны "большие люди и большие деньги".

"Или просто кому-то выгодно "обдолбать" российского солдата…" – предположил автор канала "Досье шпиона", поскольку командование пытается не замечать проблему.

Он констатировал, что случаи преступлений "под кайфом" периодически всплывают в СМИ. Среди таких, в частности, был расстрел мобилизованных на полигоне в Белгородской области, когда "двое граждан одной из стран СНГ", а точнее Таджикистана расстреляли 27 человек. Как позднее выяснилось, один из преступников – бывший наркоторговец, регулярно употреблявший собственный товар.

Также в одном из добровольческих батальонов, что сражается на Донецком направлении, на контроле у командиров находится 49 человек, которые были уличены в употреблении наркотиков.

"Военнослужащие находились в "обдолбанном" состоянии на боевом посту, в тылу и даже в госпитале", – отметил автор канала.

Напомним: ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что Россия настолько истощила ресурсы своих войск, что начала отправлять на войну с Украиной всех подряд. В том числе и наркоманов.

В частности, один из российских солдат, сдавшийся в плен Движению сопротивления, откровенно заявил, что не излечился от зависимости и продолжал употреблять наркотики на фронте, воюя на Запорожье. Более того, запрещенные вещества оккупант взял с собой как лекарство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции ВСУ;

– на войне в Украине ликвидировали костромскоого рецидивиста Андрея Чечурова с десятилетним криминальным стажем. Заключенный состоял в ЧВК "Вагнер", хотя должен был отбывать срок за кражу и сбыт наркотиков.

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