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"Добро пожаловать в ад": воины ВСУ точным ударом уничтожили вражескую БМП-3, которая "кошмарила" их позиции. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
14,4 т.
'Добро пожаловать в ад': воины ВСУ точным ударом уничтожили вражескую БМП-3, которая 'кошмарила' их позиции. Видео

Воины Вооруженных сил Украины уничтожили российскую БМП-3 на фронте вместе с ее экипажем. Вражеская бронемашина несколько недель обстреливала позиции украинских защитников.

Видео дня

Успешный удар нанесли "росомахи" – военные 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. На странице подразделения 17 апреля было опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Добро пожаловать в ад": воины ВСУ точным ударом уничтожили вражескую БМП-3, которая "кошмарила" их позиции. Видео

"Росомахи" уничтожили БМП оккупантов из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Защитники рассказали, что она несколько недель "кошмарила" их позиции.

"Добро пожаловать в ад": воины ВСУ точным ударом уничтожили вражескую БМП-3, которая "кошмарила" их позиции. Видео

"Меткий выстрел из "Джавелина" превратил "беху" в груду горящего металлолома вместе с ее экипажем. Интересно, что герой-джавелинщик, благодаря которому оккупанты недосчитались БМП, получил от своего командира новенький iPhone", – рассказали в 68-й бригаде.

"Добро пожаловать в ад": воины ВСУ точным ударом уничтожили вражескую БМП-3, которая "кошмарила" их позиции. Видео

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были ликвидированы по меньшей мере 590 оккупантов. С начала вторжения стали "двухсотыми" 182 660 военных РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На прошлой неделе ВСУ уничтожили 6 баз оккупантов и 5 складов с боеприпасами в Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

– В марте наши воины установили рекорд по уничтожению РЭБ и РЛС оккупантов: "демилитаризовано" 34 вражеских комплекса.

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