'Добро пожаловать в ад': воины ВСУ точным ударом уничтожили вражескую БМП-3, которая 'кошмарила' их позиции. Видео

Воины Вооруженных сил Украины уничтожили российскую БМП-3 на фронте вместе с ее экипажем. Вражеская бронемашина несколько недель обстреливала позиции украинских защитников.

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Успешный удар нанесли "росомахи" – военные 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. На странице подразделения 17 апреля было опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Росомахи" уничтожили БМП оккупантов из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Защитники рассказали, что она несколько недель "кошмарила" их позиции.

"Меткий выстрел из "Джавелина" превратил "беху" в груду горящего металлолома вместе с ее экипажем. Интересно, что герой-джавелинщик, благодаря которому оккупанты недосчитались БМП, получил от своего командира новенький iPhone", – рассказали в 68-й бригаде.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были ликвидированы по меньшей мере 590 оккупантов. С начала вторжения стали "двухсотыми" 182 660 военных РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На прошлой неделе ВСУ уничтожили 6 баз оккупантов и 5 складов с боеприпасами в Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

– В марте наши воины установили рекорд по уничтожению РЭБ и РЛС оккупантов: "демилитаризовано" 34 вражеских комплекса.