Потери живой силы РФ в войне приближаются к 183 тыс.: за сутки уничтожена техника и БПЛА врага

Защитники Украины в течение 16 апреля ликвидировали на фронте по меньшей мере 590 оккупантов из РФ. В общем на сегодня 182 660 военнослужащих из рядов российской армии стали "двухсотыми".

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Кроме того, за почти полные 418 суток войны наши воины "демилитаризовали" тысячи единиц бронированной, автомобильной, авиатехники и вооружения захватчиков. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили еще девять артиллерийских систем (всего 2804), четыре боевые бронированные машины (7087), три танка (3660), одно средство ПВО (285) ВС РФ.

В небе бойцы ВСУ сбили восемь БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2347), а на земле в металлолом превратили 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5672) и две – спецтехники (328).

Список остальной обезвреженной техники и вооружения окупантов за сутки не изменился, в целом отминусированно:

– 911 крылатых ракет;

– 538 РСЗО;

– 308 самолетов;

– 293 вертолета;

– 18 кораблей/катеров.

Отметим, что на прошлой неделе воины Сил обороны уничтожили шесть баз оккупантов и пять складов с боеприпасами. "Бавовна" нагрянула к захватчикам в Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте ВСУ установили рекорд по уничтожению РЭБ и РЛС армии РФ. Всего за месяц было "демилитаризовано" 34 вражеских комплекса радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.

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