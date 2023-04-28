Не хотят быть пушечным мясом: в войсках РФ на левом берегу Херсонщины процветает дезертирство, – Гуменюк

На оккупированном левобережье Херсонщины фиксируются случаи дезертирства среди российских военных. Командование оккупантов ставит в первые ряды своей обороны мобилизованных, где те выполняют роль пушечного мяса.

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Об этом 28 апреля рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она отметила, что противнику "не удается себя переубедить" в возможности длительного закрепления на левом берегу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У них все же процветает дезертирство. Они продолжают борьбу среди своих же, выискивая их, пытаясь вернуть на места", – сообщила Гуменюк.

По ее словам, захватчики продолжают ротацию, перемещая "мобиков" на передний край, где те "становятся пушечным мясом". Это делается с целью сдерживания какой-либо активности со стороны Вооруженных сил Украины.

На следующих рубежах обороны стоят более подготовленные российские подразделения.

"Это также признак их осознания того, что развитие событий будет происходить по тому сценарию, который они уже должны были пережить на правом берегу", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что при этом оккупанты продолжают обстреливать правый берег Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Наталья Гуменюк ранее рассказала, что контрнаступление ВСУ уже "потихоньку идет". Наши военные сейчас работают над снижением потенциала вражеской группировки.

– По словам Гуменюк, ВСУ на Херсонщине зачищают передовую полосу на левобережье Днепра, получая "мощные результаты боевой работы".