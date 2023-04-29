Силы ПВО утром сбили два дрона Shahed и БПЛА оперативно-тактического уровня

Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины утром 29 апреля уничтожили два иранских дрона-камикадзе "Shahed" на востоке. Это произошло около четырех часов утра.

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Через несколько часов они приземлили на юге вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"29 апреля 2023 года около 4 часов утра силами и средствами воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed", – подчеркнули в ВС ВСУ.

Супстя несколько часов беспилотный парк врага уменьшился на один БПЛА оперативно-тактического уровня на юге.

"Около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" противовоздушной обороной уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня", – отметили в Воздушных силах.

Напомним, накануне, 28 апреля, Россия устроила ночную атаку на Украину. Утром того дня в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд, в котором было 46 квартир. В них проживали 109 человек.

По состоянию на утро 29 апреля было известно о 23 погибших, среди которых – пятеро детей. Самому младшему из убитых Россией жителей Умани было всего 1,5 года.

Повреждения получили около десяти многоквартирных домов рядом с разрушенной многоэтажкой.

Также российские ракеты были направлены на Днепр, там в результате вражеского удара погибли женщина и двухлетний ребенок.

От обломков российских ракет пострадала также многоэтажка в Украинке в Киевской области: ранен ребенок.

После очередного теракта в России было сделано циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети. В минобороны государства-агрессора разместили фотографию с запуском ракет и надписью, сообщающей, что все "цели были поражены".