''Демилитаризация'' оккупантов идет по плану: в сети показали видео успешной работы дрона ВСУ на Херсонском направлении

Приобретенные за донаты украинцев дроны продолжают наносить урон вражеской российской армии. Очередная успешная "демилитаризация" оккупантов с помощью БПЛА была проведена на Херсонском направлении.

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Видео работы украинских воинов показал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что каждый пример использования дронов тщательно анализируется с целью создания наиболее эффективной Армии дронов.

"Армия дронов в действии. На видео — очередной пример, как беспилотники, которыми вы снабдили ребят из ВСУ, уничтожили российскую технику. В этот раз на Херсонском направлении", - отметил чиновник.

На опубликованных Федоровым кадрах видно, как российская техника заезжает в заранее подготовленное укрытие, однако захватчикам не удается остаться незамеченными. На ангар с техникой из дрона сбрасывают снаряд – и он попадает прямо в цель, обеспечивая зрелищную "бавовну".

Федоров отметил, что Минобороны, Генштаб и Госспецсвязи анализируют успеваемость каждого вида БПЛА для формирования наиболее эффективной армии дронов. Деньги на ее создание украинцы собирают через UNITED24.

"Сейчас на фронте — почти 1000 "птичек" Армии дронов. Всего законтрактовано 1711 БПЛА. Из них — 1056 дронов украинских производителей. Буду делиться с вами "кейсами" работы наших ребят и "птичками", которые закупаем благодаря донатам", - добавил Федоров.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как украинские звезды спорта помогают во время войны. К примеру, боксер-супертяж Александр Усик передал на нужды украинского войска только за последний месяц почти 24 млн грн. А футболист Роман Зозуля отличился небольшой армией дронов для ВСУ.

Также сообщалось, что в сети показали, как украинские воины разбили оккупантов на Донецком направлении с помощью дронов. Воины из 59 ОМБр уничтожили живую силу врага.