'Демилитаризация продолжается': бойцы ГУР сожгли ряд важных объектов врага в Крыму. Видео

Спецподразделение Главного управления разведки Украины "Призраки" провело очередную операцию во временно оккупированном Крыму. Наши защитники нанесли сокрушительный удар по военной инфраструктуре противника.

На этот раз под огонь украинских воинов попали сразу несколько стратегических объектов, которые обеспечивали работу российской системы противовоздушной обороны и спутниковой связи. Об этом сообщили в Главном управлении ГУР МО.

"Налетели и сожгли – "Призраки" ГУР в Крыму в очередной раз уничтожили ряд важных целей оккупантов. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму", – говорится в сообщении.

Под прицелом украинских воинов оказался радиолокационный комплекс "Утес-Т", а также мощный радиотелескоп РТ-70, который россияне использовали для спутниковой связи. Уничтожен и комплекс "Глонасс" в специальном куполе, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс М1", а также радар 96Л6-АП, входивший в состав зенитно-ракетного комплекса С-400.

Таким образом украинские воины продолжают планомерно разрушать российскую систему наблюдения и контроля на полуострове. Это не первая операция "Призраков", ведь подразделение уже неоднократно наносило удары по стратегическим объектам оккупантов.

Демилитаризация Крыма продолжается, а эти удары становятся очередным сигналом для врага: украинские силы способны доставать важнейшие цели даже в глубине оккупированной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 августа Силы обороны нанесли новые удары по Сызранскому и Краснодарскому НПЗ. В Генштабе заявили, что операцию провели в рамках снижения наступательного потенциала противника и затруднения поставок горючего в воинские части оккупантов.

