Зафиксированы многочисленные взрывы: в Генштабе подтвердили новые удары по НПЗ в России

В ночь на 30 августа украинские войска нанесли новые удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Взрывы прогремели на Сызранском и Краснодарском НПЗ.

Операцию осуществили в рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты атак

По информации Генштаба, в ночь на 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "НПЗ Краснодарский". Этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год – бензины, дизель, авиационное горючее. Предприятие участвует в обеспечении вооруженных сил России.

