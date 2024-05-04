Как сообщила Конгрессу директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, расходы россии на оборону достигают почти 7 процентов от ВВП. (Ну а что такое в мордоре "оборона", мы уже знаем и без американцев.)

В то же время, как известно, лишь 11 из 31 страны НАТО сумели выполнить в прошлом году свои же обязательства относительно хотя бы 2 процентов (а в позапрошлом их и вовсе было только 7 — США, Великобритания, Польша, Греция и 3 страны Балтии.)

Германия, к примеру, лишь в этом году хочет достичь такого норматива, а вообще собираются иметь как минимум 2 процента в 2024 году 18 стран НАТО — то есть остальные 13 даже не обещают.

Динамика 7-11-18, конечно, позитивная, но на что надеются остальные? На географию? У Испании, Бельгии, Словении и Канады затраты на оборону едва превышают 1 процент. Странный блок. Все надеются дружина друга и на полумёртвую статью 5 Вашингтонского договора, которая, если её внимательно читать (каждый поможет как захочет), — ни о чём.

Трамп уже честно сказал, что тем, кто не достигает 2 процентов, не поможет. Да разве 2 процента, вокруг которых столько разговоров, это много, если у россии — 7?!

Европа без Америки себя не защитит. Но политики там живут в совсем другом измерении. Война — то ли будет, то ли нет, а вот если они перенесут средства с поддержки уровня жизни на поддержку обороноспособности, голоса избирателей потеряют. Причуды демократии. Так пусть помогут сейчас Украине — выйдет дешевле. И воевать будет не нужно.