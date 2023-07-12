Демонстративный 'ответ': в ISW объяснили, что стоит за новыми атаками 'Шахедов' на Украину

11 июля российские войска совершили серию ударов с помощью беспилотных аппаратов Shahed 131 и 136 по территории Украины. Такие действия страны-агрессора, вероятно, носят символический характер в связи с проведением саммита НАТО в Вильнюсе и могут быть направлены на подорвание Черноморского зернового соглашения.

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Об этом идет речь в анализе Института изучения войны (ISW). По сообщению Генерального штаба Украины, 26 из 28 российских беспилотников Shahed 131 и 136, запущенных по направлению Приморск-Ахтарск (Краснодарский край), были сбиты украинскими войсками.

По данным Южного оперативного командования Украины, российские войска пытались атаковать зерновой терминал в Одесской области, а также два беспилотника нанесли удар по административному зданию портового комплекса. Представитель Южного оперативного командования, капитан первого ранга Наталья Гуменюк, заявила, что российские войска направили свои удары на портовую инфраструктуру с целью подрыва Черноморского зернового соглашения.

Атака российских беспилотников на портовую инфраструктуру произошла во время первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Как отмечает ISW, вероятно, эти нападения были направлены на создание препятствий, чтобы помешать членам НАТО в большей военной помощи Украине.

Напомним, что члены НАТО подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требование Плана действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что должна сделать Украина для членства в НАТО. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой.

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