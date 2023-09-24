В субботу, 23 сентября, в день осеннего равноденствия бойцы бригады "Азов" традиционно отметили День мертвых. В этот день они вспоминают побратимов, которые положили свои жизни в борьбе за свободу Украины.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Там отметили, что из-за того, что подразделение сейчас выполняет боевое задание, мероприятия по чествованию павших воинов состоялись в разных местах.

День мертвых – это закрытая мистерия военного характера, на которой имеют право находиться только бойцы "Азова", родственники умерших или гости, у которых есть особое приглашение. В честь погибших за время войны побратимов "азовцы" по традиции зажгли факелы и выстроились в строй, к которому в эту ночь "присоединились" и павшие бойцы.

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"Мы не видим их рядом, но знаем, что они видят нас. Не можем назвать их позывные и услышать ответ, но чувствуем их присутствие в каждом бою. Не можем пойти бок о бок в бой, но точно уверены, что они сопровождают нас повсюду", – говорится в сообщении.

В "Азове" отметили, что имена их побратимов, погибших за девять лет войны с РФ, уже навеки вписаны в историю Украины, а их подвиг – в память каждого "азовца". Память обо всех этих героях дает воинам силы для того, чтобы продолжать борьбу.

"Мы связаны с ними общей целью и общим чином. Эту связь не может разрушить даже смерть. Помним! Отомстим!" – добавили "азовцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, командир бригады "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" вернулся в армию после российского плена, пребывания в Турции и возвращения обратно в Украину. В настоящее время его основной задачей является организация возвращения из плена украинских воинов.

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