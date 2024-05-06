'День рождения теперь будет праздновать дважды': сын Тягнибока получил ранения на фронте. Фото

Боец бригады "Рубеж" Гордей Тягнибок, сын главы ВО "Свобода" Олега Тягнибока, получил ранение в бою против российских оккупантов на Донетчине. Военный перенес две операции, врачи дают положительные прогнозы его выздоровления.

Об этом 5 мая сообщил в Facebook его отец. Он опубликовал фото с сыном-защитником в стенах медицинского учреждения.

По словам экс-депутата, Гордей защищал страну на Бахмутском направлении фронта и ранение получил на следующий день после своего 27-летия.

"Говорит, что теперь будет праздновать день рождения дважды – день за днем, 3 и 4 мая. Праздником это, конечно, не назовешь… но слава Богу, что так. Уберег накануне Пасхи", – подчеркнул отец воина.

Он добавил, что врачи говорят: после второй операции состояние сына средней тяжести, прогноз – положительный.

"Победа будет! москва падет!" – написал Олег Тягнибок.

Отметим, что 27-летний Гордей Тягнибок воюет в составе батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж". Его отец-политик является майором ВСУ, после начала полномасштабной войны он тоже встал в ряды войск.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта воин 3-й отдельной штурмовой бригады и комик в прошлом Виктор Розовый получил сложное осколочное ранение головы во время выездного задания. По словам его супруги, военного, возможно, придется перевезти на лечение за границу.

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