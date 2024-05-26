Депутат Бундестага: страны ЕС и НАТО могли бы защищать воздушное пространство над западом Украины

Если Запад хочет дать Украине шанс в войне с РФ, он должен оказать ей более решительную поддержку. В частности, закрыть небо над частью западных украинских территорий.

Об этом заявил депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС, экс-полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер во время экспертной дискуссии, организованной газетой Neue Osnabrücker Zeitung. Он предположил, что страны ЕС и НАТО из Балтии или Скандинавии могли бы защищать воздушное пространство над западом Украины.

Их ПВО могла бы взять под контроль "70, 80, 100 км вглубь территории Украины", отметил политик.

По его словам, это позволило бы войскам Украины развернуть свои силы дальше на восток, вблизи линии столкновения.

Это означало бы, что страны НАТО стали бы сбивать ракеты РФ над Львовом, добавил Кизеветтер.

Он также допустил возможность развертывания западных сухопутных войск на основе Устава ООН.

Речь идет о полевых госпиталях, отрядах разминирования или материально-технического обеспечения и ремонтных войсках. Они могли бы быть направлены для разгрузки украинских военных.

"Мы не должны ничего исключать и в рамках коалиции желающих… это сделать… Это вполне допустимо по международному праву и необходимо с точки зрения политики безопасности", – заявил депутат Бундестага, добавив, что это его "очень личное мнение".

В случае поражения Украина "столкнется с коллапсом, будет массовый поток беженцев, и война распространится на Западную Европу", говорит он. Кроме того, по мнению Кизеветтера, тогда Россия лишит Украину выхода к Черному морю, "заберет Молдову, и они будут использовать гибридные меры и провокации, чтобы попытаться захватить части Эстонии … или части Латвии".

Он также упрекнул немецкое правительство за нерешительность и за то, что другие страны Европы – исходя из своей соответствующей экономической мощи – оказывают более конкретную помощь.

Кизеветтер ранее также призвал правительство ФРГ поддержать Украину в вербовке сбежавших в Германию мужчин.

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ сообщили, что страны НАТО могут частично обеспечить защиту неба Украины от российских дронов. В итоге может быть создана безопасная зона в ширину около 70 км.

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