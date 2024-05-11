Страны НАТО могут частично закрыть украинское небо собственными системами ПВО – FAZ

С помощью систем противовоздушной обороны страны-члены НАТО могут частично обеспечить защиту воздушного пространства Украины от российских дронов. В частности, речь идет о Польше и Румынии.

Защита украинского неба на границе создаст безопасную зону в ширину около 70 километров. Об этом пишет издание FAZ, ссылаясь на слова представителей ряда немецких политических партий, в том числе правящих Свободной демократической партии (ВДП) и Союза 90/Зеленые.

Идея сбивать над Западом Украины российские беспилотники с использованием размещенных в Румынии и Польше систем ПВО Альянса, которые руководят военнослужащими НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, а также бывшему помощнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнриху Браусу.

В частности, по их мнению, партнеры могут помочь уничтожать летающие над западной частью российские беспилотники Украины. Создание столь безопасной зоны на границе позволит разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна присоединится к инициативе предоставления Украине систем противовоздушной обороны для защиты неба от ракетных и дроновых атак России. Что же предполагает помощь от Вильнюса в этом вопросе, он не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, комплекс Patriot, который Германия пообещала передать Украине, Силы обороны страны получат не раньше лета. По предварительным данным, ВСУ получат ЗРК в конце июня 2024 года.

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