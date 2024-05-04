Операторы пройдут ускоренный курс обучения: в NYT узнали, когда обещанная Германией система Patriot прибудет в Украину.

Систему противовоздушной обороны Patriot, которую Германия пообещала передать Украине, Силы обороны страны получат не раньше лета. По предварительным данным, ВСУ получат комплекс в конце июня 2024 года.

Об этом в пятницу, 3 мая, сообщило издание New York Times с ссылкой на собственные источники. Как уточнили журналисты, о передачи Patriot Берлин объявил 13 апреля.

Как сказали собеседники СМИ, в понедельник, 6 мая, около 70 украинских военнослужащих начнут шестинедельный курс обучения на этом комплексе ПВО на авиабазе в восточной Германии. Эта максимально ускоренная программа. Обычно учеба работать на Patriot занимает от 6 до 9 месяцев.

"Это ускоренная программа по сравнению с шести-девятимесячным курсом, который обычно проходят немецкие военно-воздушные силы, сказал полковник Ян-Хенрик Сухордт, начальник отдела наземной противовоздушной и противоракетной обороны в штабе ВВС Германии", – говорится в материале.

После окончания учебы немцы примерно через два дня перевезут пусковые установки Patriot, радар и другое оборудование в логистический центр в Польше, а оттуда все это передадут в Украину.

Как пишет New York Times, доставка переданного Германией Patriot может совпасть с поставкой "другой большой системы вооружений", которую Украина уже давно требует – истребителей F-16.

В целом же доставка в Украину всей военной помощи, о которой объявляли США, Британия и Германия, поступит Киеву в течение следующих месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО работает над обеспечением Украины системами противовоздушной обороны. По его словам, Альянс ведет переговоры с "некоторыми конкретными странами".

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