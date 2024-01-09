Держали на морозе и били: воюющие против Украины сербские наемники пожаловались на произвол командования РФ

Сербские наемники, которые в составе российской оккупационной армии воюют против Украины, пожаловались на плохое отношение командования РФ. Боевики рассказывают, что в российской армии их не обеспечивают оружием и обмундированием, а за неподчинение командирам избивают и держат на морозе.

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Также сербы жалуются, что их используют в качестве пушечного мяса для штурма украинских позиций. Об этом в российской соцсети "Вконтакте" рассказал сербский наемник Деян Берич, который недавно стал доверенным лицом кремлевского диктатора Владимира Путина.

Берич, который занимается вербовкой граждан Сербии в российскую оккупационную армию, пожаловался на командование 119-го парашютно-десантного полка ВС РФ. По его словам, российское командование плохо относится к боевикам и заставляет идти на штурм с одним автоматом в руках.

Доверенное лицо главного военного преступника России заявил, что командиры полка ничем не обеспечили сербских боевиков. Также он пожаловался, что в конце 2023 года группу наемников фактически сделали пушечным мясом и заставили идти на штурм позиций украинских военных.

После того, как наемники отказались выполнять приказы россиян, их объявили дезертирами, заставили ночевать на морозе, а потом избили. Также Берич опубликовал видео с сербскими наемниками, которые просят перевести их в другое подразделение.

При этом Берич заявил, что обращался к диктатору Путину и министру обороны Сергею Шойгу, однако никакого ответа пока не было.

Напомним, страна-агрессор Россия активно вербует в ряды своей оккупационной армии иностранных наемников. В результате на поле боя в Украине уже появились боевики из Кубы. Наемники подписывают контракты с минобороны РФ через военкоматы.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин экстренно подписал указ об увеличении численности российской армии. Теперь он хочет, чтобы в войсках служило 1 320 000 человека.

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