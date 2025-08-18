УкраїнськаУКР
русскийРУС

Держат самые горячие направления фронта: открыт сбор на автомобиль для 3-й отдельной штурмовой бригады

Дарина Герцева
War
2 минуты
252
Открыт сбор на автомобиль для 3 ОШБр

Украинцы продолжают поддерживать своих защитников, ведь именно благодаря совместным усилиям тыла и фронта удается держать линию обороны. Сейчас срочно открыт сбор на автомобиль для бойца 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), которые ежедневно воюют на горячих участках фронта и нуждаются в транспорте для выполнения боевых задач.

Открыт сбор на автомобиль для 3ОШБр

Машины для военных сегодня – это буквально расходный материал. Они постоянно подвергаются атакам дронов и обстрелам, но без транспорта воины не смогут:

  • доставлять боеприпасы и снаряжение,
  • вывозить раненых с передовой,
  • быстро передвигаться во время штурмовых операций.

Именно поэтому каждая гривна имеет значение – новая машина поможет спасти жизнь и эффективно уничтожать врага.

Как присоединиться к сбору

Организаторы сбора отмечают: любая помощь важна – донат, распространение или даже комментарий. Реквизиты для помощи:

3-я отдельная штурмовая бригада – это легендарное подразделение, которое участвует в тяжелых боях с первых дней полномасштабного вторжения. Их воины известны отвагой и профессионализмом, именно они неоднократно выполняли рискованные задачи, которые меняли ход боев.

Поддержать 3 ОШБр – означает помочь тем, кто сейчас держит горячие участки фронта и ежедневно рискует жизнью ради Украины.

Бонус для донаторов

🔥 Кроме помощи армии, каждый донат может стать шансом осуществить мечту. Среди тех, кто задонатит от 500 грн, будет разыгран рукав (6–10 сеансов тату). Условия просты:

Сбор на автомобиль для 3ОШБр
  • 1 донат = 1 шанс на победу;
  • донатить можно на банк Monobank или конверт Приват;
  • в комментарии к донату оставляйте имя и номер телефона;
  • 📅 победителя выберут 1 октября через рандомайзер.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в сети открыли сбор на экипировку для военнослужащего Военно-морских сил Украины Сергея О. с Полтавщины. В ближайшее время защитник отправится на Херсонское направление фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!