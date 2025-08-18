Держат самые горячие направления фронта: открыт сбор на автомобиль для 3-й отдельной штурмовой бригады
Украинцы продолжают поддерживать своих защитников, ведь именно благодаря совместным усилиям тыла и фронта удается держать линию обороны. Сейчас срочно открыт сбор на автомобиль для бойца 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), которые ежедневно воюют на горячих участках фронта и нуждаются в транспорте для выполнения боевых задач.
Машины для военных сегодня – это буквально расходный материал. Они постоянно подвергаются атакам дронов и обстрелам, но без транспорта воины не смогут:
- доставлять боеприпасы и снаряжение,
- вывозить раненых с передовой,
- быстро передвигаться во время штурмовых операций.
Именно поэтому каждая гривна имеет значение – новая машина поможет спасти жизнь и эффективно уничтожать врага.
Как присоединиться к сбору
Организаторы сбора отмечают: любая помощь важна – донат, распространение или даже комментарий. Реквизиты для помощи:
- Банка Monobank: нажмите здесь;
- Карточка Monobank: 4441 1111 2400 0823;
- Конверт Приват24: перейти по ссылке;
- Карточка Приват: 5168 7521 4309 2875.
3-я отдельная штурмовая бригада – это легендарное подразделение, которое участвует в тяжелых боях с первых дней полномасштабного вторжения. Их воины известны отвагой и профессионализмом, именно они неоднократно выполняли рискованные задачи, которые меняли ход боев.
Поддержать 3 ОШБр – означает помочь тем, кто сейчас держит горячие участки фронта и ежедневно рискует жизнью ради Украины.
Бонус для донаторов
🔥 Кроме помощи армии, каждый донат может стать шансом осуществить мечту. Среди тех, кто задонатит от 500 грн, будет разыгран рукав (6–10 сеансов тату). Условия просты:
- 1 донат = 1 шанс на победу;
- донатить можно на банк Monobank или конверт Приват;
- в комментарии к донату оставляйте имя и номер телефона;
- 📅 победителя выберут 1 октября через рандомайзер.
