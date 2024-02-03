Открыт сбор на экипировку для бойца: поможем защитнику Украины!
В сети открыли сбор на экипировку для военнослужащего Военно-морских сил Украины Сергея Олешко. В ближайшее время защитник отправится на Херсонское направление фронта.
Банку для сбора открыла жена бойца Ирина Олешко. Необходимая сумма 100 000 грн. Без помощи молодой семье очень трудно собрать ее в короткие сроки.
Женщина опубликовала перечень вещей, необходимых защитнику перед отправкой на фронт, на которые и будут потрачены собранные средства:
– сухой гидрокостюм;
– фартук противоосколковый с баллистическим пакетом 1 класс;
– горжет с баллистическими пакетами 1 класс;
– плечевая защита с баллистическими пакетами 1 класс;
– жгут кровоостанавливающий тип турникет;
– шлем защитный TOR-D;
– активные наушники;
– крепление для наушников на шлем.
Ирина попросила о небольшом донате, поскольку совместными усилиями даже стоимость кофе поможет закрыть указанную сумму и сохранить жизнь защитника. Женщина пообещала опубликовать чеки и все возможные подтверждения после разбиения банки.
Известно, что профессию моряка Сергей получил сразу после школы. До вторжения России в Украину в 2014 году некоторое время работал в гражданском судоходстве, сейчас служит по профессии в ВМС Украины.
Присоединиться к сбору можно по реквизитам:
– монобанк;
– номер карты банки: 5375411214766011.
Как сообщал OBOZ.UA, жена военного Виктория Жомирук открыла сбор для бригады своего мужа, 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которой необходим автомобиль. Защитники выполняют боевые задания на одном из опасных участков фронта на Бахмутском направлении Донецкой области. Необходимо собрать сумму в 250 000 грн.
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