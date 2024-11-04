'Держим эту санитарную зону': Зеленский объяснил ценность трех месяцев операции в Курской области

Украинские воины уже почти три месяца удерживают "санитарную зону" в Курской области России. Эта операция очень ценная для пополнения нашего обменного фонда.

Видео дня

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в вечернем обращении, записанном в понедельник, 4 ноября. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский сообщил, что в понедельник вместе с военными обсудил операцию на Курщине – вскоре будет уже три месяца наших активных действий на этой территории.

"И это важно – держим эту "санитарную зону" в определенных районах вблизи нашей государственной границы. И должны ценить значение этой операции – Курской операции – для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена", – отметил лидер государства.

Он поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров, которые вовлечены в боевые действия на Курщине.

Также в понедельник Главное управление разведки Минобороны и Служба внешней разведки предоставили отдельный доклад по поводу северокорейских военных на территории России. В Курской области их уже 11 тысяч.

"Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ имеет стратегическую цель.

– 31 октября Соединенные Штаты Америки заявили, что РФ на тот момент перебросила в Курскую область около 8 тысяч военных из Северное Кореи. Они пока не участвовали в боях против Сил обороны Украины, но это может произойти уже в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!