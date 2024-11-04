"Держим эту санитарную зону": Зеленский объяснил ценность трех месяцев операции в Курской области
Украинские воины уже почти три месяца удерживают "санитарную зону" в Курской области России. Эта операция очень ценная для пополнения нашего обменного фонда.
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в вечернем обращении, записанном в понедельник, 4 ноября. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.
Зеленский сообщил, что в понедельник вместе с военными обсудил операцию на Курщине – вскоре будет уже три месяца наших активных действий на этой территории.
"И это важно – держим эту "санитарную зону" в определенных районах вблизи нашей государственной границы. И должны ценить значение этой операции – Курской операции – для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена", – отметил лидер государства.
Он поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров, которые вовлечены в боевые действия на Курщине.
Также в понедельник Главное управление разведки Минобороны и Служба внешней разведки предоставили отдельный доклад по поводу северокорейских военных на территории России. В Курской области их уже 11 тысяч.
"Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", – подчеркнул президент.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ имеет стратегическую цель.
– 31 октября Соединенные Штаты Америки заявили, что РФ на тот момент перебросила в Курскую область около 8 тысяч военных из Северное Кореи. Они пока не участвовали в боях против Сил обороны Украины, но это может произойти уже в ближайшее время.
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