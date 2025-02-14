Десятки дронов атаковали Россию и оккупированные территории, под прицелом был НПЗ: появились подробности

В ночь против 14 февраля ряд российских городов оказались под ударами дронов. Взрывы раздавались в Краснодарском крае и Ростовской области, в частности, в городе Славянск-на-Кубани зафиксирован пожар в районе Славянского НПЗ.

Видео дня

В российском минобороны в это время похвастались "сбитие" полусотни украинских беспилотников, Кубань в "сводке" отсутствует. Хронику ночной атаки из российских СМИ собрал экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Среди российских городов, в которых ночью происходила "движуха" (по выражению российского диктатора Владимира Путина) – Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Там прогремели не менее 5 взрывов в районе Славянского НПЗ.

"Есть поражения и пожары на земле, однако информация о поражении НПЗ нуждается в уточнении. Предварительно – не попали. Однако, учитывая, что за последнюю неделю это не впервые – происходит подбор БПЛА и тактики для поражения. Вопрос времени", – отметил Андрющенко.

Тем не менее, в российских пабликах появились видео и фото пожара после атаки. По версии местных властей, горела "сухая трава".

"Информацию об атаке беспилотника подтвердили в Краснодарском оперативном штабе, был ли НПЗ целью атаки, там не уточнили. "Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении штаба", – сообщает российское издание ASTRA.

"Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") ранее уже дважды атаковали беспилотники - в апреле и мае 2024 года. После этого предприятие прекращало работу. 8 февраля 2025 года НПЗ снова был атакован БПЛА, отметила ASTRA.

Мощность завода – 5,2 миллиона тонн в год, его доля в общем объеме переработки нефти в Южном федеральном округе РФ составляет 9%.

Громко в эту ночь было и в Сочи Краснодарского края. Там, как заявили местные власти, российская ПВО якобы сбила два дрона.

А в Ростовской области РФ активная работа российской ПВО фиксировалась в двух районах – Шахтинском на севере и Таганрогском на юге. Местные власти заявили о сбитии 4 БпЛА, данных о поражении целей там на данный момент нет.

Тем временем в российском минобороны похвастались "перехватом и уничтожением" 50 БПЛА: 41 – над Белгородской, 5 – над Воронежской и 4 – над Ростовской областями. О Краснодарском крае там не упомянули вовсе.

В то же время, отметил Андрющенко, веселой выдалась ночка и для оккупантов на захваченной части Запорожья, прежде всего – находящихся в Приморске и Виноградном.

"Череда взрывов, предварительно с места указывают на поражение места базирования оккупантов. Уточняем. В официальные отчеты россиян не включено", – отметил он.

Напомним, накануне сообщалось, что дроны СБУ поразили нефтеперерабатывающую станцию "Андреаполь" в Тверской области РФ. Она является частью Балтийской трубопроводной системы-2.

В результате атаки произошло возгорание возле распределительного устройства и состава котельного оборудования, а работа станции была временно остановлена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!