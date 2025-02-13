Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию 'Андреаполь' в Тверской области РФ – источник

В ночь на четверг, 13 февраля, дроны Службы безопасности Украины снова нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь" в Тверской области РФ. Она является частью Балтийской трубопроводной системы-2.

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В результате атаки произошло возгорание возле распределительного устройства и состава котельного оборудования, а работа станции была временно остановлена. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

"В ночь на 13 февраля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", являющуюся важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. В результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства (ЗРУ) и состава котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена", – сообщил источник.

Это уже вторая успешная атака украинских беспилотников на этот объект. Первый удар, нанесенный 29 января, нанес повреждение фильтрационной насосной площадки, цистерн с присадками и разлив нефтепродуктов, что также привело к пожару.

По словам источника в СБУ, каждый день простоя этой станции наносит России миллионный ущерб, ведь она обеспечивает транспортировку нефти в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море. В спецслужбе подчеркнули, что дроновые атаки на российскую нефтяную инфраструктуру будут продолжаться и дальше.

Ранее, в ночь на 29 января, масштабный удар беспилотников по Тверской области поразил не только Андреаполь, но и 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском. Тогда более 20 дронов попали в состав боеприпасов и близлежащую воинскую часть, нанеся значительные разрушения.

Позже стало известно, что взрывы произошли благодаря работе Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Дроновые атаки были успешными.

Ночью 13 февраля в Липецкой области прогремели взрывы. По предварительным данным, под атакой оказались города Липецк и Елец. После мощных взрывов в областном центре зафиксировано отключение электричества.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на 10 февраля снова пожаловались на атаку БПЛА. В частности, дроны фиксировали в Краснодарском крае, там были слышны взрывы и якобы работала ПВО оккупантов.

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