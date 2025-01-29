Дроны атаковали 23-й арсенал ГРАУ и воинскую часть в Тверской области: всплыли подробности

В ночь на 29 января в Тверской области прогремели взрывы – регион атаковали по меньшей мере 29 беспилотников. Основными целями стали 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском и нефтеперекачивающая станция "НПС Андреаполь".

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Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Так, одной из основных целей стал 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в поселке Жовтневый Торопецкого муниципального округа.

Более 20 дронов попали в территорию боеприпасов и прилегающей воинской части. Хотя на момент удара боеприпасов там не было, объект получил повреждения, а также пострадали три здания воинской части.

Это не первая атака на 23-й арсенал ГРАУ – в сентябре 2024 его уже обстреливали. Тогда, согласно спутниковым снимкам, было повреждено 58 зданий.

Кроме военного состава, беспилотники атаковали и критическую инфраструктуру – нефтеперекачивающую станцию "НПС Андреаполь" компании "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино. По информации российских источников, повреждена крыша здания связи, операторское помещение, а также фильтрационная насосная площадка. В результате удара произошел разлив нефтепродуктов и пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

НПС "Андреаполь" является важным элементом Балтийской трубопроводной системы-2. Станцию ввели в эксплуатацию в 1982 году для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Сургут — Полоцк. Она играет ключевую роль в обеспечении поставок энергоресурсов, а ее бесперебойная работа имеет стратегическое значение для РФ.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в ГУР и Генштабе подтвердили атаку БПЛА на нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области. По объекту попали все 4 дрона из 4 запущенных по этой цели. После прилетов там разразился масштабный пожар.

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