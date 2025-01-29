Четыре попадания из четырех: в ГУР подтвердили атаку БПЛА на нефтебазу 'Лукойл' в Кстово. Фото и видео

В ночь на 29 января украинские воины атаковали дронами нефтебазу компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области. Поражение произвели воины Главного управления разведки.

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Все четыре дрона, летевшие на объект, попали точно в цель, нефтебаза получила значительные повреждения. Об этом сообщили источники в военной разведке.

Источник подтвердил, что минувшей ночью воины ГУР провели успешную атаку на нефтебазу "Лукойла" в городе Кстово. По объекту, обеспечивающему российские оккупационные войска, прилетело около полуночи по местному времени.

Живущие в Кстово россияне в соцсетях писали, что слышали "по меньшей мере три" взрыва на предприятии.

А в разведке уверяют, что с математикой у жителей РФ плохо: по нефтебазе метко прилетели все четыре дрона, направленные на этот объект.

По информации источников OBOZ.UA в разведке, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения. Это можно заметить даже по кадрам масштабного пожара на предприятии, появившимся в российских соцсетях.

"НПЗ в Кстово, по которому прилетело, способен перерабатывать от 15 до 17 млн тонн нефти в год. Его можно назвать четвертым по величине в россии. Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важен для армии РФ", – отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, об атаке дронов, громких взрывах и последующем пожаре на нефтеобъекте в городе Кстово OBOZ.UA писал еще ночью. Российские источники утверждали, что поражен нефтеперерабатывающий завод. Под ударом оказалось предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

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