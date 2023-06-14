'Детей и мужа застрелили, жену изнасиловали': оккупанты рассказали об издевательствах над украинцами на Запорожье. Видео

Российские военные совершают ужасающие преступление против мирных жителей на временно оккупированных территориях Украины. Более того, захватчики по телефону делятся друг с другом фактами, как их сослуживцы убивают и насилуют украинцев.

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Двое захватчиков рассказали, что в Запорожской области оккупанты убили всю семью только ради того, чтобы поселиться в их доме. Об этом свидетельствует аудиоперехват правоохранителей, который есть в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты рассказывают, что так называемая "полиция" в Запорожской области издевается над мирными жителями. Захватчики везде пытаются найти украинских партизан, поэтому без разбору задерживают и избивают всех подряд.

"Они там выезжают, везде долбят народ. Ну, то есть задерживают людей из частей…Местное население избивают так, что просто пиз**ц. Там и партизан, там ловят народу до*уя…" – говорит военный преступник.

Российский террорист рассказал, что захватчики избили семейную пару, которая после этого очнулась только в реанимации. Более того, россияне били беременную женщину, из-за чего у нее случился выкидыш.

"Военная полиция здесь над людьми знаешь как издевается на**й? Ху*рят, пиз*ят их! Вот пацан рассказывал, говорит, с женой задержался, ну, машина сломалась, задержался ненадолго. Так они так от**ярили, бл*дь. Жена беременна была его, говорит, я в реанимации очнулся, жена, бл*дь, выкидыш. Издеваются над людьми здесь, пиз*ц как", – рассказывает оккупант.

Захватчик говорит, что российские военные на второй и третьей линии обороны на Запорожье употребляют наркотики и алкоголь. Также среди оккупантов распространено мародерство и грабеж мирных жителей.

Более того, россияне убивают людей целыми семьями для того, чтобы заселиться в их дома. В одном из случаев российские военные преступники расстреляли детей и мужчину, а женщину перед убийством изнасиловали.

"Да, говорит, магазины, говорит, грабят все. Заходят, говорит, в дом, ну, то есть надо поселиться было, заходят, детей постреляли, мужа застрелили, жену вы***ли, тоже потом застрелили. Ну, как бы таких фактов за месяц – три факта это 100%, это то, что раскрыто. Понимаешь? А сколько не раскрыто? Здесь люди запуганные очень местные. Они реально боятся", – сказал российский террорист.

Внимание! Разговор содержит ненормативную лексику и описание насилия!

Напомним, в Украине сообщили о подозрении трем российским оккупантам, которые весной 2022 года изнасиловали девушку в Харьковской области. В результате их действий потерпевшая получила травмы. После деоккупации населенного пункта девушка обратилась за помощью к правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители сообщили о подозрении трем российским военным, причастным к военным преступлениям. Солдаты страны-террориста РФ во время оккупации Киевщины насиловали женщину.

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