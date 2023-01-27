Детей-сирот, вывезенных из Херсона, нашли в крымском доме ребенка: его называют ''детским концлагерем''

Россия продолжает депортировать украинских детей из временно оккупированных территорий Украины в РФ. Минимум 14 детей-сирот из Херсона обнаружили в одном из детских домов в оккупированном Крыму.

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Этот детский дом в Симферополе журналисты окрестили "концлагерем" и сравнивали с Освенцимом из-за ужасающих условий проживания детей. Судьбу 14 похищенных оккупантами херсонских сирот установило российское издание "Верстка".

Издание обратило внимание на фотографии сирот с оккупированных РФ территорий Украины, опубликованных в отчете организованной в России акции "Стань дедом Морозом". Снимки были опубликованы на сайте "Усыновление в Московской области".

Фотографии сопровождались письмами "деду Морозу", часть из них от имени самых маленьких деток писали воспитатели. Проанализировав опубликованные письма, журналисты заметили, что 14 из них написаны одним почерком - и в каждом отмечалось, что ребенок приехал из украинского Херсона. В двух из писем проскользнуло упоминание, что дети находятся во временно оккупированном Симферополе, еще в двух - отмечено название детского дома "Елочка", расположенного в этом крымском городе.

Далее журналисты обратили внимание, что все дети сфотографированы в одном и том же интерьере - того самого детдома "Елочка". Это заведение подчинено оккупационному Минздраву Крыма. Его специализация - работа с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ.

"Это учреждение должно воспитывать у детей "патриотизм и гражданственность", а также формировать представление о том, что "Крым находится на юге России", и "осознание себя как гражданина многонациональной России", говорится в "Рабочей программе" детского дома на 2021–2025 годы", – отмечено в расследовании.

Журналисты отметили, что на фотографиях запечатлены дети от двух до пяти лет. Также в отчете акции "Стань дедом Морозом" есть еще девять детей того же возраста в комнатах "Елочки", среди них – и дети с ограниченными возможностями, однако откуда их привезли, в письмах не указано.

При этом за детдомом "Елочка" тянется дурная слава. Еще в 2020 году несколько приемных матерей, взявших под опеку детей из этого заведения, рассказали СМИ о жестоком обращении с воспитанниками в доме ребенка. Одна из них, россиянка Ольга Крамная, сообщила, что на момент усыновления ее двухлетний сын весил шесть килограммов, не мог сидеть, говорить и самостоятельно есть. После медицинского обследования у мальчика нашли дистрофию, обезвоживание, рахит и деформацию черепа.

Также "Верстка" приводит рассказ одной из бывших сотрудниц "Елочки" о порядках в этом заведении и об отношении медсестер к детям.

"Даже неудобно повторять, что я от них выслушивала: „Сок детям не наливай: уйдешь, а они нам будут гадить. На руки не бери: приучишь, придет следующая смена, ребенок будет проситься“. На ночь не кормили — надо спать. Воду не давали, только смеси. Ночной кефир уходил в бутылки сотрудникам", – пишет издание.

После публикаций руководство все обвинения отрицало, а "проверка" оккупационных Минздрава, Следкома и прокуратуры нарушений не выявила, уголовное дело не было возбуждено.

В то же время Крамная рассказала "Верстке", что со второй попытки ей удалось добиться начала расследования.

"Сейчас оно на стадии судмедэкспертизы. Проверок было много, но все эти проверки носили по большей части экскурсионный характер, поэтому все они не заметили истощенных детей, которые там до сих пор есть. Некоторые уже умерли за это время. Конечно, там не все дети дистрофики. Хуже всего паллиативным детям, детям с пороками и тем, кто там с рождения", — цитируют слова женщины журналисты.

Авторы расследования пришли к выводу, что попавших на фото детей из Херсона привезли в оккупированный Россией Крым в октябре 2022 года, во время так называемой эвакуации местных жителей накануне освобождения города в результате контрнаступления ВСУ. Тогда уже ликвидированный ныне коллаборант Кирилл Стремоусов заявлял, что 46 детей-сирот из херсонского Дома малютки отправили в Крым. А в конце октября так называемая уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева опубликовала фотографии из симферопольской "Елочки", отметив, что там живут дети, эвакуированные из Херсона.

По данным украинских правозащитников, детей похитили и вывезли в Россию из херсонского дома малютки "Колокольчик", где жили дети младше пяти лет. Но информации о "Елочке" у них нет.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты депортировали из Украины около 14 тыс. детей. Вернуть назад в Украину удалось лишь 125 из них.

Депортация украинских детей в Россию совершается преимущественно по отлаженной схеме при участии квазиреспублик "Л/ДНР". Принудительную депортацию детей непосредственно выполняла компания "Детям в руки". Ее главой является Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка. Для этого она лично посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Львова-Белова уже призналась, что вывезла порядка 2000 детей, которые находятся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

Схема похищения украинских детей – проста: сначала террористы "ДНР" находят детей, а потом передают их в штаб. Именно там с помощью определенного количества промежуточных организаций-партнеров и решается дальнейшая судьба маленьких украинцев.