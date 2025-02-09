Детей все меньше: оккупанты начали процесс ликвидации школ в Луганской области

Российские захватчики приступили к процессу ликвидации школ на временно оккупированной части Луганщины. Причина – в том, что в оккупации остается все меньше детей, не хватает и учителей.

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Здания, в которых размещаются школы, россияне собираются передать подразделениям российской армии. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты временно оккупированных районов Луганской области из-за демографического кризиса и отсутствия должного количества детей школьного возраста начали процесс закрытия и/или объединения ряда школ. Конечно же, в рамках очередного российского "национального проекта", но фактически – все больше людей пытаются покинуть ВОТ", – говорится в сообщении.

Главной причиной ликвидации части школ, по данным ЦНС, явилось значительное уменьшение количества детей школьного возраста, остающихся в захваченной россиянами части Луганщины.

"Российская пропаганда может долго рассказывать о "счастливой и бурной жизни" под триколором, но их решения и действия – показывают реальное положение дел. Детей все меньше, учителей все меньше, желающих переехать из регионов РФ на ВОТ Украины все меньше", – заявили в Центре.

Кроме того, на ВОТ возник дефицит учителей: нехватка кадров существенно усложняет учебный процесс. А многие родители отказываются отдавать детей в школы, где учат по пропагандистской программе РФ.

В таких условиях, отметили в ЦНС, оккупанты запланировали объединение малонаселенных школ, а некоторые школы будут объединены вместе с детскими садами, чтобы оправдать существование. Покинутые же здания запланировано передать подразделениям ВС РФ.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты депортируют украинцев в Крым и Россию. По данным ЦНС, оккупационные власти РФ создали условия, при которых значительная часть жителей оккупированных территорий была вынуждена покинуть свои дома и выехать в Крым или на территорию страны-агрессора.

Депортированных украинцев размещают в "пунктах временного размещения", где им обещают жилье и питание.

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