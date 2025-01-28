Преступления маскируют под 'помощь': оккупанты депортируют украинцев в Крым и Россию –ЦНС

Власти РФ депортируют жителей временно оккупированных территорий Украины с целью интеграции в правовое и социокультурное пространство страны-агрессора. В оккупированном Крыму и России им цинично обещают жилье и питание.

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Об этом 28 января сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что оккупационные власти РФ создали условия, при которых значительная часть жителей оккупированных территорий была вынуждена покинуть свои дома и уехать в Крым или на территорию страну-агрессора.

Депортированных украинцев размещают в "пунктах временного размещения", где им обещают жилье и питание.

"Однако насколько цинично выглядит предлагать еду и крышу над головой тем людям, чьи дома разрушили именно российские преступные войска. Оккупанты, которые забрали у этих людей все: дома, стабильность и мирную жизнь, теперь маскируют свои злодеяния под видом "помощи", – заявили в ЦНС.

Там добавили, что ни одна из российских "льгот" не является бескорыстной.

Агрессор не занимается благотворительностью, а использует депортированных украинцев как инструмент для своих политических и социальных целей.

В частности, как пояснили в ЦНС, россияне пытаются интегрировать "эвакуированных" людей в часть своего "позорного общества", пропагандируя лояльность к преступной власти РФ и уничтожая украинскую идентичность.

В то же время оккупанты сознательно разрушают условия для возвращения украинцев домой, заставляя их оставаться в неизвестности и зависимости от Москвы.

В ЦНС подчеркнули, что действия оккупантов Кремля "являются частью целенаправленной политики геноцида и культурного уничтожения украинцев".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января на подконтрольные Украине территории удалось вернуть еще пятерых детей. Несовершеннолетние украинцы возрастом от 1,5 до 18 лет длительное время находились в оккупации. В частности, среди них – 15-летняя дочь украинской защитницы, которую недавно освободили из плена.

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