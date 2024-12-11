Дети остались без отца: на фронте погиб молодой защитник с Волыни. Фото

В боях за Украину погиб воин из Волыни Демьян Клейзун. Дома его ждали жена и дети.

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Знакомые воина говорят, что Демьян был "мужественным защитником, верным мужем и любящим отцом". О гибели Героя 10 декабря сообщили в Волынском военном лицее имени Героев Небесной Сотни и в Машевском лицее, где учился воин.

"Военный лицей с глубокой печалью сообщает, что наш выпускник 2013 года Демьян Клейзун отдал свою жизнь за Украину. Он мужественно исполнял свой долг, защищая родную землю, и теперь возвращается домой на щите. Его путь – это пример настоящей преданности Родине, мужества и самопожертвования Демьян навсегда останется в наших сердцах достойный сын Украины и ее защитник. Вечная слава Герою! Пусть его подвиг вдохновляет будущие поколения лицеистов", – сообщается на странице Волынского военного лицея в Facebook.

О гибели Героя сообщали и в Машевском лицее.

"Кажется, еще вчера Клейзун Демьян учился в нашем лицее, еще вчера мы радовались его женитьбе и рождению детей, которых мужчина уже никогда не сможет привести за руку к двери школы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Демьяна. Низко склоняем головы с благодарностью за его бесценный подвиг. Вечный почет и слава герою!" – отметили там.

У односельчан воина о нем остались самые теплые воспоминания.

"Он был мужественным защитником, верным мужем и любящим отцом", – написала пользовательница Facebook Наталья Веремчук.

Когда, где именно и при каких обстоятельствах погиб Демьян Клейзун, не сообщается. Неизвестна пока также дата прощания с Героем.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Тучков. В ряды Вооруженных сил Украины он был мобилизован 10 сентября 2024 года. Преданный военной присяге, мужественно исполняющий военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб 3 декабря от осколочного ранения на Курском направлении.

Также сообщалось, что в боях на Курщине погиб военный из Хмельнитчины. У 36-летнего Ивана Каламарчука остались родители и брат.