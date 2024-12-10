Ему навсегда будет 36: в боях на Курщине погиб военный с Хмельнитчины. Фото

На войне погиб солдат Иван Каламарчук из Хмельницкой области. Жизнь воина оборвалась в боях на территории Курщины (РФ).

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Защитнику навеки осталось 36 лет. О потере известили в Славутском городском совете.

"С грустью сообщаем о том, что в бою за свободу и независимость Украины погиб наш земляк, солдат Каламарчук Иван Николаевич", – говорится в посте.

Известно, что защитник 1988 года был родом из города Славута Шепетовского района Хмельницкой области.

Кроме этого, в родной громаде больше ничего не рассказали о земляке, который отдал жизнь за мир и свободу каждого украинца.

Издание "Суспільне" сообщает, что воин Иван Каламарчук погиб 3 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания на территории Курской области РФ. У защитника остались родители и брат.

Прощание с погибшим Героем в Славуте будет 10 декабря. Похоронят его на "Новом кладбище".

Согласно распоряжению городского головы, вторник на территории Славутской городской громады объявлен Днем траура.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на территории Курской области РФ погиб 19-летний воин Максим Очеретный с Одесщины. Парень встал в ряды войска добровольцем и служил в Силах специальных операций, выполнял боевые задания наравне с опытными разведчиками, получил награду за спасение побратимов.

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