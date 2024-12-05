'Имел много планов и мечтаний': на Одесщине простились с 19-летним добровольцем, погибшим в боях на Курщине. Фото

В боях на территории Курской области РФ погиб 19-летний воин Максим Очеретный с Одесщины. Парень встал в ряды войска добровольцем и служил в Силах специальных операций, выполнял боевые задания на уровне с опытными разведчиками.

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С Героем простились в поселке Авангард. Детальнее о пути молодого воина, который отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь, рассказали в местном поселковом совете.

Очеретный Максим Михайлович родился 9 сентября 2005 года в Одессе, а последние семь лет вместе с родителями и сестрой проживал в поселке Авангард.

В прошлом году 30 ноября, фактически, как только стал совершеннолетним, парень добровольцем вступил в ряды армии. Службу проходил в воинской части А3199 специальной разведки Сил специальных операций ВСУ, а именно в 73-м морском центре специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого.

"Он хотел еще до 18-летия пойти воевать – это была его цель. Ушел после дня рождения. Слышали, что он очень хорошо воевал как для своих лет, был смелым парнем, побратимы его уважали", – рассказал друг детства погибшего.

Побратимы защитника действительно вспоминают, что когда впервые увидели парня, то были очень удивлены: ребенок, который должен был учиться, отдыхать, но выбрал путь воина. Максим был оператором группы команды первого отряда, имел звание старшего матроса. В октябре 2024-го получил орден участника боевых действий и был награжден почетным нагрудным знаком "Иду на Вы" третьей степени.

"Несмотря на свой юный возраст, Максим Очеретный успешно выполнил ряд сложных боевых заданий, которые войдут в героическую историю освобождения Украины от российского оккупанта", – отметили в громаде.

Одной из операций, в которых участвовал юноша, было спасение 16 военнослужащих. Собратья рассказали, что Максим без колебаний вывел военных из окружения. Его командование планирует добиться, чтобы парню присвоили почетное звание Героя Украины.

Во время выполнения боевых задач защитник получил две контузии, вторая была 9 ноября 2024 года. А 26 ноября при выполнении боевого задания, оставшись верным военной присяге в бою за Родину, Максим Очеретный погиб в районе урочища Яблоневое Курской области РФ.

Простились с Героем 4 декабря в Авангарде. Провести его в последний путь пришли родные, боевые побратимы, друзья, одноклассники и жители громады. Встречали кортеж с телом погибшего на коленях, с цветами.

"Лучший сын своих родителей, настоящий патриот Украины, мужественный воин, молодой парень, который имел много планов и мечтаний... С невыразимой болью, которую невозможно выдержать, разделяем горе матери, отца и сестренки, которые остались без поддержки и опоры... На веки вечные имя Максима Очеретного будет вписано в историю нашей громады и Украины, как воина-Героя!" – отметили в Авангардовском поселковом совете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на территории Курской области РФ погиб 36-летний воин Максим Кузьминский из Днепропетровской области. Он без колебаний променял спокойную жизнь за границей на военную форму и будни под ежедневными обстрелами, даже после ранения и длительного лечения возвращался на фронт.

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