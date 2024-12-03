Ему навсегда будет 36: на Днепропетровщине простились с воином, погибшим в боях на Курщине. Фото

На войне погиб боец противотанкового взвода ВСУ Максим Кузьминский из Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась в 36 лет в боях на территории Курской области РФ.

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В родном крае с защитником простились в последние дни ноября. Больше о Герое рассказал информационный портал Жовтоводского городского совета.

Максим Кузьминский родился 25 февраля 1988 года в городе Желтые Воды. После окончания УВК №6 "Перспектива" работал разнорабочим, ездил на заработки за границу. В 2006-2007 годах отслужил в армии, за безупречную службу получил многочисленные грамоты от командования воинской части.

С началом полномасштабной войны желтоводец вернулся с заработков и 1 сентября 2022 года стал на защиту Украины. Мужчина без колебаний променял спокойную жизнь за границей на военную форму и будни под ежедневными обстрелами.

Служил номером прислуги противотанкового взвода механизированного батальона. Даже после ранения и длительного лечения он все равно, бок о бок со своими боевыми побратимами, продолжил уничтожать российских оккупантов.

Родные рассказывают, что Максим был очень добрым и очень смелым. В мирной жизни занимался спортом, имел много друзей и всегда готов был прийти на помощь. Любил детей, с нетерпением ждал встречи со своими племянниками. Он никогда не обременял других своими проблемами, все решал сам. На фронте к поставленным боевым задачам подходил ответственно, чтобы не подвести побратимов. Защитник верил в победу Украины над врагом и постоянно говорил своей маме, что все будет хорошо.

Максим Кузьминский погиб 20 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новоивановка Суджанского района Курской области РФ. У него остались родители, брат и сестра.

Прощались с мужественным воином, погибшим в борьбе за свободное и счастливое будущее своей страны и семьи, 29 ноября в Желтых Водах.

"Почивай с миром, Максим! Спасибо тебе за защиту, за Украину, за новый день! Светлое воспоминание о тебе навсегда останется в наших сердцах, ведь память – сильнее смерти!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Курщине погиб 49-летний воин Александр Саенко из Черкасс. Он присоединился к ВСУ в 2024-м, служил стрелком-санитаром в составе стрелковой роты.

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