Каждый день теряем лучших: в бою на Курщине погиб стрелок-санитар Александр Саенко с Черкасщины. Фото

Украинский защитник из Черкасс солдат Александр Саенко погиб в боях на Курщине. Герой был родом из Черкасской области, недавно ему исполнилось 49 лет.

Видео дня

В среду, 27 ноября, с воином простились в Черкассах, в Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе. Как сообщил первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко, Александр пал 15 ноября.

"Сегодня в Черкасской области попрощались с Героем – солдатом Саенко Александром Ивановичем, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – написал чиновник.

Александр Саенко родился 1 октября 1975 года в селе Хижинцы Лисянского района Черкасской области.

В 1978 году переехал в Черкассы, где прожил всю жизнь. Александр занимался ремонтом помещений, рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

В 2024 году он приступил к службе в армии, проходя службу как стрелок-санитар в составе стрелковой роты.

Александр Саенко всегда был трудолюбивым, ответственным и готовым помочь другим, рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Выполняя боевое задание в районе Курской области, 15 ноября Герой пал, отдав жизнь за Украину.

Гибель защитника стала болезненной утратой для всех украинцев, отметил Сергей Тищенко.

"Его подвиг навсегда останется в наших сердцах, а мы должны помнить и ценить эту жертву, продолжая борьбу за победу. Искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича. К сожалению, это наше настоящее – каждый день мы теряем лучших …" – написал чиновник.

После прощания Героя похоронили на Аллее славы в Черкассах, сообщает "Суспільне".

Как рассказывал OBOZ.UA, Герой с Полтавщины Вячеслав Трейман более двух лет считался пропавшим без вести. Связь с ним исчезла в сентябре 2022 года. Тело защитника оккупанты передали только в апреле 2024 года, и недавно экспертиза ДНК подтвердила личность Вячеслава.