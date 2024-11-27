Два года считался пропавшим без вести: в боях на Донбассе погиб воин с Полтавщины. Фото

В бою на Донетчине погиб воин с Полтавщины Вячеслав Трейман. Он считался пропавшим без вести с сентября 2022 года.

Видео дня

Тело Героя оккупанты отдали только в апреле 2024-го, недавно экспертиза ДНК подтвердила его личность. Трагическое известие сообщили на странице Facebook Лохвицкого городского совета.

О том, что родные напрасно на протяжении двух лет надеялись на чудо, стало известно 25 ноября.

"Сегодня стало известно о гибели еще одного Героя, отдавшего жизнь за свободу и независимость Украины – Вячеслава Треймана. Его мужество и самопожертвование останутся в нашей памяти. Матери проливают слезы за своими сыновьями, жены остаются в объятиях боли, а дети уже никогда не дождутся отца, ставшего щитом для своей страны. Тем самым щитом, который не жалея себя, стал на защиту их будущего и всех нас", – отметили в Лохвицком городском совете в тот день.

Родился Вячеслав Трейман 23 декабря 1986 года в городе Ромны. После школы он выучился на электросварщика в Роменском профессионально-техническом училище и некоторое время работал по специальности в родном городе, а затем – в Киеве.

В 2007 году Вячеслав женился, с любимой супругой они некоторое время жили в Ромнах, позже перебрались к родителям жены в село Харьковцы.

В 2009-м у супругов родилась дочь Диана, а уже в следующем году семья поселилась в селе Безсалы (ныне – Лохвицкой городской территориальной громады Миргородского района).

Вячеслав еще до полномасштабного вторжения России успел узнать, что такое война. В 2015 году он по мобилизации принимал участие в АТО, службу нес Донецкой области.

После возвращения домой с Донбасса Вячеслав устроился в ООО "Кроско Украина" помощником бурильщика. А в 2021 году сменил место работы и стал мастером леса, но не надолго: Россия начала полномасштабную войну.

На защиту родной земли от оккупантов, рассказывают в Лохвицком городском совете, Вячеслав Трейман стал в первые дни полномасштабного вторжения.

Погиб он в Донецкой области 23 сентября – во время выполнения боевого задания.

Впрочем, долгое время родные еще надеялись на чудо, ведь смерть воина не была официально подтверждена – до недавнего времени. Российские захватчики отдали его тело 8 апреля 2024 года. Останки защитника доставили в Фастовский морг. Там с помощью экспертизы ДНК удалось установить личность погибшего, и теперь, спустя более двух лет после смерти, он наконец вернется домой, на щите.

"Вечная память нашему Защитнику. Покойся с миром, Герой. Ты навсегда остался в сердцах тех, ради кого жил и боролся", – отметили в Лохвицком городском совете.

Дата прощания с Героем пока неизвестна.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб финский медик-доброволец "Сипа". Знавшие этого молодого человека, который не смог мириться с несправедливостью, говорят: "Сипа" отказался от всего собственного имущества, чтобы попасть в Украину и защищать мир, несмотря на сильное сопротивление своей матери. У "Сипы" была цель, и он не отступил от нее. Он – финский герой войны, который пал, защищая то, во что верил".