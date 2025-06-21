Девять из десяти возвращенных из российского плена украинцев пострадали от пыток – ГУР

Более 90% украинских военнопленных, которые вернулись из плена РФ, пострадали от пыток российских извергов. Эта цифра демонстрирует страшные масштабы преступлений, которые совершают россияне в своих застенках и лагерях.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, признаки насилия и пыток есть почти у всех освобожденных украинских военнопленных.

"Более 90% опрошенных украинских защитников, которые возвращаются из российского плена, свидетельствуют о системном нарушении прав украинских военнопленных в российской неволе на разных этапах пребывания в руках захватчиков" – рассказал Юсов.

Он отметил, что это публичная и официальная информация, которая также есть в отчетах комиссий ООН.

"Это предмет работы как украинских правоохранительных органов, правозащитников, так и международной системы, которая должна защищать гуманитарное право. Иначе для чего она вообще существует", - отметил представитель ГУР.

Юсов добавил, что в отличие от России, Украина придерживается международных норм и Женевских конвенций. Центры содержания пленных россиян соответствуют международным стандартам и там точно не применяют пытки.

"Да, Украина и здесь не Россия. Мы отличаемся от захватчиков", – подчеркнул Юсов.

Напомним, освобожденный из плена украинский защитник из Славянска рассказал, что оккупанты отрубили ему палец. Нелюди объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина 20 июня вернула домой еще одну группу тяжелораненых защитников. Всех их доставили в больницу. Большинство воинов находились в российском плену более двух лет. Их ждет длительный процесс лечения, реабилитации и восстановления.

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