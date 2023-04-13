Девять лет назад в Украине началась АТО на Донбассе: главные факты об агрессии РФ и героическом сопротивлении воинов ВСУ

Ровно девять лет назад, 13 апреля 2014 года, в Украине было принято решение о начале Антитеррористической операции (АТО). Это решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины для противодействия незаконному вторжению российских формирований в восточных областях страны.

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Так, весной 2014 года для остановки российской агрессии власти избрали режим антитеррористической операции, поскольку необходимо было провести выборы президента и парламента, а условия введения военного положения сделали бы невозможным проведение выборов. OBOZREVATEL попытается поэтапно воспроизвести события того времени.

Официально АТО началась 13 апреля 2014-го, после заявления тогдашнего и. о. президента Украины Александра Турчинова о запуске операции против вооруженных формирований, контролировавших часть Донецкой и Луганской областей.

В это время пророссийские сепаратистские группировки провозгласили независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и объявили о проведении референдума об отделении от Украины.

В первые дни АТО украинская армия и силовые структуры несли значительные потери и отступали под давлением боевиков. Однако со временем ситуация смогла стабилизироваться, украинские военные сумели отбить часть территории и контролировать ситуацию на фронте.

Главные факты и события АТО

В начале 2014 года в Киеве прошли протесты Евромайдана, которые привели к свержению пророссийского режима Виктора Януковича.

В марте 2014 года Россия захватила Крым. Президент Российской Федерации ввел войска на территорию Крыма, а затем, 16 марта, в автономной республике был проведен незаконный референдум. Этот референдум состоялся в условиях военной оккупации полуострова Россией и был не признан многими странами. Уже 18 марта 2014 года Россия объявила об аннексии Крыма.

Затем на востоке Украины начались пророссийские восстания. Так, 12 апреля 2014 года диверсионные группы, возглавляемые бывшим полковником ФСБ Игорем Гиркиным, взяли под свой контроль управление МВД в Славянске и Краматорске и начали подобные действия в других населенных пунктах Донбасса. В частности, отряд, которым руководил Игорь Безлер, попытался захватить Горловку. Несколькими днями ранее пророссийские силовики захватили здание облгосадминистрации в Донецке и объявили о создании квазигосударства под названием "Донецкая Народная Республика"; аналогичные действия были совершены в Харькове, где было заявлено о создании "Харьковской Народной Республики", которая продержалась всего один день.

В ответ на эти события 13 апреля 2014 года была объявлена АТО с целью противодействия российской агрессии и сохранения территориальной целостности Украины. Затем, в мае 2014 года, были проведены президентские выборы, в результате которых Петр Порошенко стал новым президентом Украины. А уже в июле 2014-го были проведены выборы в Верховную Раду Украины.

Так, начиная с 2014 года силы АТО начали постепенно освобождать захваченные в результате боевых действий города и села на Донбассе. В июле 2014 г. значительная часть территории Донецкой и Луганской областей перешла под контроль сил АТО. Начинается операция по разблокированию Луганского аэропорта, захваченного боевиками, и окружение самого города.

Из-за постоянной поддержки России и ее прямого участия в конфликте на стороне "Л/ДНР" война на востоке Украины стала долговременным конфликтом. Так, российская армия 11 августа нанесла ракетный удар по украинским формированиям под Зеленопольем, который находится в нескольких километрах от российско-украинской границы. С этого момента обстрелы стали регулярными. Конечным этапом стал конец августа 2014-го, когда Россия ввела на территорию Украины свои регулярные войска, остановив наступление на Донецк. Так, под Иловайском войска АТО попали в окружение (6-29 августа) и при выходе из него русские войска почти в упор расстреливали украинские колонны. Согласно официальным данным, погибли 366 украинских бойцов, еще 158 числятся пропавшими без вести.

Первые Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 г. в рамках Трехсторонней контактной группы, после чего война на Донбассе перешла в режим позиционного противостояния, хотя военные действия продолжались.

В 2015-2016 годах на передовой был проведен ряд крупных боевых операций, в частности в Дебальцево и оборона Донецкого аэропорта. Также в эти годы были серьезные бои в районе Светлодарской дуги, Мариуполя, Широкино и Марьинки.

В 2017-2018 годах интенсивность боевых действий снизилась, но инциденты на линии фронта и в тылу продолжались. В апреле 2018 года ООС (Операция Объединенных сил) заменила АТО на востоке Украины.

Согласно данным ООН, более 40 тысяч человек стали жертвами российской агрессии. Из них более 13 тысяч погибли. Так, наибольшая одномоментная потеря во время Антитеррористической операции произошла в июне 2014 года. Тогда российские боевики сбили транспортный самолет Ил-76 в Луганске, в результате чего погибли 49 человек, среди которых 9 членов экипажа и 40 десантников.

Более 1,5 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий.