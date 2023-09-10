Девять выстрелов в одну цель: артиллерист ВСУ рассказал о собственном рекорде. Видео

Героическим воинам Сил обороны Украины на фронте приходится работать днем и ночью, чтобы уничтожать российских оккупантов и выгонять их из украинской земли. Один из защитников Украины рассказал о собственном рекорде – девять выстрелов в одну цель.

Видео дня

Артиллерист Александр служит в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженные Силы Украины. Видео с успешной работой военных в воскресенье, 10 сентября, опубликовали на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Воин, который является наводчиком гаубицы L119, сказал, что работа Сил обороны на фронте беспрерывная. Воинам удается сломать планы армии России на одном из самых горячих направлений на передовой.

"Работаем днем и ночью. Только что нарушили планы вражеской пехоты, которая пыталась атаковать наши позиции", – отметил артиллерист.

Он также рассказал, что их расчет успешно выполняет огневые заданий на фронте 24/7.

"Работаем днем и ночью! Только что отразили наступление пехоты противника, которая пыталась атаковать наши позиции. В целом работаем по вражеской пехоте, блиндажам и укрепрайонам. А на днях мне удалось установить личный рекорд – девять выстрелов в одну цель!" – подчеркнул Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделение ударных беспилотников "Шершни Довбуша" из состава 68-й отдельной егерской бригады уничтожили вражеский состав противотанковых мин. Лишь одной гранатой защитники попали в цель оккупантов, что спровоцировало мощную детонацию.

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