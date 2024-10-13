Вернувшихся дезертиров обеспечат всем необходимым в течение 72 часов. О чем идет речь в законопроекте

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12095 о гарантиях продолжения службы военнослужащими, которые совершили самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство, но затем добровольно вернулись. Почему депутаты одобрили этот законопроект, входящий в противоречие с УПК Украины, рассказывает OBOZ.UA.

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Первый раз – не особо и нарушитель

Сразу необходимо отметить, что законопроект "О внесении изменений в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" был принят в первом чтении практически молниеносно. Документ внесли на рассмотрение в Верховную Раду 4 октября, а уже 8-го его приняли за основу.

Законопроект был определен парламентом как неотложный, и в этом нет ничего удивительно. Учитывая, с каким скрипом идут сейчас мобилизационные процессы.

"Тех, кто сбежал из части, но потом вернулся, брать обратно надо. Людей очень сильно не хватает", – рассказывает в комментарии OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов.

Законопроект №12095 предлагает установить, что во время действия военного положения действуют следующие нормы.

- В отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули военные части или дезертировали, но добровольно вернулись, командир части в течение 72 часов обязан принять решение о продлении службы. И, соответственно, должны быть возобновлены все виды обеспечения.

- Командир воинской части информирует об этом орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка.

- Открытые производства по уголовным правонарушениям в отношении таких военнослужащих не являются основанием для отказа в продлении военной службы или действия контракта.

"Есть огромная проблема по СЗЧ. Это проблема восстановления обеспечения военнослужащего, добровольно вернувшегося в воинскую часть. Простые вещи – еда, одежда, обеспечение оружием, это все происходит после решения суда, вынесение которого может занять месяцы, полгода. Поэтому мы этим законопроектом предлагаем обеспечить вернувшегося военнослужащего в течение 72 часов. И уже потом ждать решения суда", – пояснил соавтор документа, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Главное – решение непосредственных командиров

Тот факт, что по действующему законодательству военнослужащие, которые совершили СЗЧ или дезертирство, находятся под следствием и ждут решения суда, может вызвать правовую коллизию.

Народный депутат Ирина Фриз, комментируя законопроект, заявила, что он дает право человеку, который де-юре находится в СЗЧ, де-факто находиться на военной службе. И что это легализация дезертирства.

Но вернувшийся в часть военнослужащий, который де-юре в СЗЧ, не может находиться в подвешенном состоянии, без обеспечения.

"Допустим, с голода он не умрет – сослуживцы каждый по ложке каши отсыплют и хлебом поделятся, нормально. Но со всем остальным сложнее. Вот вернулся человек летом, в соответствующей одежде. А скоро зима. Нужно ставить на вещевое довольствие, но не положено. Ну и так далее", – говорит OBOZ.UA бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталка Костишин.

По ее мнению, новый законопроект в плане отношения к военным, впервые сбежавшим из части, справедлив. И все можно привести в соответствие с действующим УК, дополнительными нормами.

"Тут без проблем – пока идет досудебное следствие, человек пишет ходатайство. Его рассматривают в рамках основного дела, выносят вердикт – да, можно вернуться в воинскую часть. Военного ставят на все виды довольствия, а дело рассматривается дальше, устанавливая, что там было – СЗЧ, дезертирство, или просто вовремя из отпуска не приехал. И какое наказание – условно или просто штраф", – говорит юрист.

Впрочем, реализация пунктов нового документа зависит от позиции непосредственного командира беглеца, который вернулся обратно в часть.

"Да, согласно законопроекту, командир в течение 72 часов обязан принять решение о продлении службы, и тогда поставить человека на все виды обеспечения. Но если командир примет решение – не принимать беглеца? При мне несколько раз военная служба правопорядка таких привозила, в ответ – та зачем он нам, мы его уже списали. Но лично мое мнение, повторюсь – надо брать", – говорит Вячеслав Коновалов.

Как сказал народный депутат Михаил Цымбалюк: "Да, здесь есть вопросы, но этим людям нужно дать шанс".