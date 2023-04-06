Дезертирство, уголовные дела и массовое пьянство: как российские офицеры 'умножили на ноль' пропагандистскую работу на фронте

Военные армии РФ на Запорожском направлении массово дезертируют и чрезмерно употребляют алкоголь. Российская пропаганда не помогает – солдаты не верят в свою победу и находятся в плохом психологическом состоянии.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Военнослужащие России также замечены в совершении уголовных преступлений во время выполнения боевых заданий.

"Проводить "политическую" работу с военными в 2023 году, в век цифровых технологий, открытых СМИ, телеграм-каналов и прочего цифрового контента довольно глупо. Руководство считает недопустимой ситуацию, чтобы рядовой солдат самостоятельно складывал "2+2" в своей голове, поэтому его постоянно нужно подталкивать к "правильным" и патриотическим мыслям", – говорится в сообщении.

В источнике говорится о работе офицеров, ответственных за военно-политическую работу (ВПР) с личным составом, а также ответственных за морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих, принимающих участие в "СВО".

"Разберем на примере 291 мотострелкового полка (в/ч 65384, Чеченская Республика). Военнослужащие проходят службу на территории Пологовского района, Запорожской области. В штате полка проходят службу 23 офицера, основной обязанностью которых является проведение военно-политической работы с личным составом. Основным "оружием" таких военнослужащих является не автомат, а буклеты и листовки с агитационными материалами", – заявляет источник.

Раньше на "вооружении" органов ВПР 291 полка был видео-проектор и аудиосистема, чтобы показывать ролики "патриотического характера", но это было уничтожено в ходе боевых действий.

Но тем не менее, несмотря на столь напряженную и усиленную работу органов военно-политической работы, ситуация с морально-политическим и психологическим состоянием в полку оставляет желать лучшего.

В источнике говорится, что с февраля 2022 года:

уже 415 военнослужащих полка стали "отказниками" , то есть теми, кто отказался выполнять боевые задачи в рамках "СВО";

, то есть теми, кто отказался выполнять боевые задачи в рамках "СВО"; в отношении военнослужащих полка было заведено более 30 уголовных дел ;

; неконтролируемая ситуация, связанная с употреблением военнослужащими алкогольных напитков.

Руководству полка пришлось проводить работу с местным населением, чтобы те не продавали алкоголь военнослужащим.

Также в сообщении подмечено, что офицерами органов военно-политической работы полка отмечаются следующие проблемные вопросы внутри подразделения, которые влияют на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих:

лимит боеприпасов, а также недостаток отдельных номенклатур боеприпасов при постоянном огневом воздействии противника;

при постоянном огневом воздействии противника; нехватка строительных материалов;

низкий уровень подготовки офицеров , призванных в ходе частичной мобилизации, отсутствие командирских навыков;

, призванных в ходе частичной мобилизации, отсутствие командирских навыков; моральная усталость личного состава в результате постоянного огневого воздействия противника.

"Также, на психологическое состояние военнослужащих 291 МСП негативно повлиял тот факт, что в полку погибло 246 человек за время "СВО", а 1159 – ранены (информация состоянием на середину марта 2023)", – говорится в источнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на войне в Украине употребляют наркотики и алкоголь. Поэтому в рядах армии России участились смерти, а военная комендатура может провести проверки.

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