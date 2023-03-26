'У нас здесь тело!' В армии России участились смерти от алкоголя и наркотиков. Перехват

Российские оккупанты на войне в Украине употребляют наркотики и алкоголь. Поэтому в рядах армии России участились смерти, а военная комендатура может провести проверки.

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Соответствующий аудиоперехват опубликовал Главное управление разведки Министерства обороны. Во время разговора военнослужащий 3 гостиничной мотострелковой бригады предупреждает о возможных проверках частей военной комендатурой из-за случаев употребления алкогольных и наркотических средств оккупантами.

"Медведь, ты щас занят, удели мне пять минут. Смотри, короче, ты сейчас на располаге у вас? Сегодня, возможно, будет шмон комедатуры. У нас тут одно тело, нах.й, в наркотическом опьянении, мы его в срочном порядке отвезли, он укололся, бл.дь", – рассказал один из захватчиков.

"Та тут, бл.дь, один из этих, нах.й. Те кто больные, бл.дь, сверху. Короче они уведут… Нет, нет, селебратов. Короче, смотри, возможно приедет комендатура, делай из этого все вытекающие, которые только могут быть. Предупреди там, пожалуйста, по домам остальных, просто мы тут, нах.й, сейчас зашиваемся. Все там, давай, алкашку, телефоны, короче вся хурма", – добавил он.

Напомним, российский оккупант, оказавшийся на войне в Украине из-за амбиций диктатора Путина, рассказал, что, несмотря на выдумки пропаганды, у военных армии РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Некоторые даже совершают суицид, не дождавшись ликвидации Вооруженными силами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских оккупантов пожаловался, что его, изуродованного, без пищи и воды, оставили в лесу. Россияне вместо эвакуации раненого дали ему спальник и сказали ждать.

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