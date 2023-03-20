'Пацан голову себе прострелил': оккупант рассказал о 'боевом духе' в армии РФ, из-за которого бойцы прибегают к самоубийствам. Перехват

Российский оккупант, который оказался на войне в Украине из-за амбиций диктатора Путина, рассказал, что не смотря на выдумки пропаганды, у военных армии РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Некоторые даже совершают суицид, не дождавшись ликвидации Вооруженными силами Украины.

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Об этом захватчик сказал в разговоре, который перехватили украинские спецслужбы. Аудио перехвата опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины 19 марта (чтобы послушать, доскролльте до конца страницы).

Россиянин также добавил, что их командир списал суицид оккупанта на "смерть в бою". На вранье он пошел, чтобы семье погибшего страна-агрессор заплатила 5 миллионов рублей.

– Да, каждый своей жизнью живет, пизд*ц. Вот, кто-то стреляется, уже вот голову пацан прострелил нах*й, сам себе..

– Ну потому что не вынес, наверное, это все психологически.

– Да, пришел с наряда, нах*й, автомат взял, голову разху*рил и все. Хоть у нас командир хороший такой, мужик справедливый, списал, что типа в бою, чтоб семье хоть 5 миллионов заплатили за смерь. За самострел не заплатят них*я.

– Видишь, даже о семье не подумал.. Ну потому что все за*бало.

Ранее в ГУР опубликовали перехват, в котором оккупант, которого отправили захватывать украинские города и убивать мирных жителей, пожаловался, что армия РФ несет большие потери в Украине. Захватчики умирают от потери крови еще до того, как попадают в больницы.

Из-за того, что медицинские учреждения возле линии фронта забиты раненными оккупантами, их пытаются вывезти сразу в Россию, но не все так просто. Там придумали специальные пропуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских оккупантов пожаловался, что его, искалеченного, без пищи и воды, оставили в лесу. Россияне вместо того, чтобы эвакуировать раненого, дали ему спальник и сказали ждать.

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