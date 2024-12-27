'Диктатуры способны на безумие': Зеленский рассказал о Ставке, участии бойцов КНДР в войне и поддержке Аргентины

У северокорейских военных, которые пытаются помогать россиянам в войне против Украины, "очень много потерь". Корейский народ не должен терять своих людей в войне, происходящей в Европе.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к стране 27 декабря. Глава государства сослался на последний доклад главкома Вооруженных Сил Александра Сырского.

По словам президента, во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего Сырский привел "детали по Курской области" и, в частности, рассказал о боях с участием северокорейских военных.

"У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские наблюдатели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их свои же добивают, есть такие факты. .И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", – пересказал глава государства слова главкома ВСУ.

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