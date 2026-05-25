'Динамика крайне тревожная': в МИД рассказали, сколько африканцев Россия завербовала на войну против Украины

По состоянию на 1 мая нынешнего года по меньшей мере 2965 граждан 36 африканских государств воюют или воевали против Украины в составе российской армии. Динамика является тревожной, поскольку российское командование еще планирует привлечь 18 500 иностранцев в этом году.

Об этом отметила директор Департамента Африки и региональных африканских организаций МИД Украины Любовь Абравитова в интервью "Укринформу". Механизмы вербовки Россия использует различные – от введения в заблуждение обещаниями "бесплатных стипендий" до рекрутинга через религиозные организации.

Сколько наемников завербовала Россия

"Ситуация довольно сложная. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по состоянию на 1 мая 2026 года по меньшей мере 2965 граждан 36 африканских государств воюют или воевали в составе российской армии против Украины", – отметила Абравитова.

По ее словам, реальная цифра больше. Среди основных стран, граждан которых вербует Россия для войны в Украине, – Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Уганда. Кроме того, в этом году российское командование еще планирует привлечь 18,5 тыс. иностранцев.

Механизмы вербовки страна-агрессор использует различные – от введения в заблуждение обещаниями "бесплатных стипендий" до рекрутинга через религиозные структуры.

Абравитова отметила, что Украине приходится индивидуально работать с каждым кейсом.

"В ряде стран возможны предметный диалог и совместный поиск решений для противодействия этому явлению. Примером является визит министра иностранных дел Ганы, по итогам которого были сформированы соответствующие договоренности относительно дальнейших действий. В то же время в таких странах, как Нигерия, несмотря на значительное количество завербованных Россией, не хватает системного политического привлечения для решения проблемы", – сказала она.

Однако, по ее словам, Африка постепенно начинает иначе смотреть на Россию из-за ситуации с наемничеством в войне против Украины. Там начинают понимать, что российская "вторая армия мира" не может справиться с Украиной и нуждается в дополнительных человеческих ресурсах, в частности с африканского континента.

Украина проводит работу в направлении информирования международной аудитории через дипломатические каналы, а также через визиты иностранных журналистов. В частности, недавно франкоязычные журналисты имели возможность напрямую пообщаться с представителями Координационного штаба, а также с военнопленными африканцами.

Такие методы, как распространение правдивой информации об условиях вербовки, отношение к ним в России и фронтовые реалии должны повлиять на прекращение этого потока наемников из африканских стран.

Во многих африканских странах наемничество запрещено

Также нужно понимать, что во многих странах Африки наемничество запрещено на законодательном уровне. Поэтому если гражданин принял такое решение, то вернуться потом домой будет сложно, ведь это может означать уголовную ответственность в собственной стране. К тому же возникают проблемы по их репатриации.

"Это, в свою очередь, усложняет потенциальные переговоры по их репатриации. Если гипотетически российская сторона могла бы рассматривать обмен тех, кто воевал на ее стороне и теперь находится в плену в Украине, на украинских военнопленных, то для этих наемников перспектива возвращения в Россию не гарантирует безопасности или дальнейшей репатриации – значительная часть из них, вероятно, останется там или снова будет привлечена к боевым действиям против Украины", – объяснила Абравитова.

