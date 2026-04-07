Воевали за чужие интересы: Россия признала гибель 16 камерунских солдат в Украине
Наемники из Камеруна воюют против Украины на стороне государства-агрессора РФ. По меньшей мере 16 граждан этой африканской страны погибли, защищая интересы кремлевского диктатора Владимира Путина.
Реальные потери на самом деле могут быть больше, ведь речь идет только о количестве, официально признанном противником. Как передает AP, ликвидацию 16 солдат представители Москвы подтвердили в меморандуме, адресованном российскому посольству в Камеруне.
Министерство иностранных дел РФ указало, что погибшие служили "в зоне специальной военной операции". Также в документе утверждается, что российская сторона "приняла необходимые меры" для связи с семьями покойных.
"В направленном в тот же день отдельном сообщении семьям шести других граждан Камеруна, проживающих в России, было предложено обратиться в министерство из-за "срочных вопросов". Дополнительной информации в сообщении не предоставлено", – рассказали журналисты.
Что предшествовало
В марте 2025 года министр обороны Камеруна поручил ряду военных ведомств страны принять "суровые чрезвычайные меры" для предотвращения дальнейшего дезертирства действующих и отставных камерунских солдат.
Украинская сторона информировала, что Российской Федерации удалось завербовать более 1700 африканцев для участия в полномасштабной войне. По состоянию на сентябрь 2025-го ГУР МО было известно о 124 гражданах Камеруна, которые подписали контракты с кремлевским войском.
Несколько африканских государств заявили, что некоторых жителей обманом заставили воевать за Россию, предлагая "выгодную работу" или "профессиональное обучение".
– В течение 16–18 марта российское командование срочно перебросило на временно оккупированные территории Донецкой области 518 кенийцев. Ранее они находились в учебных лагерях ВС РФ.
– Тем временем в самой в Кении родственники мужчин, которых завербовали в российскую армию, выходят на митинги с требованием вернуть их родных домой.
