Россия в спешке отправляет наемников из Кении на фронт, из-за "бунтов" были показательные расстрелы: всплыли подробности
В течение 16-18 марта российское командование срочно перебросило на временно оккупированные территории Донецкой области 518 кенийцев. Ранее они находились в учебных лагерях ВС РФ.
Об этом сообщает"Хочу жить". Пятеро иностранцев уже были показательно расстреляны.
Что известно
Как сообщается после визита министра иностранных дел Кении Мусалии Мудавади в Россию и достигнутых договоренностей о допуске консулов к мобилизованным, российское командование всерьез опасается, что кенийцы смогут избежать участия в боевых действиях и будут репатриированы домой, как мобилизованные граждане Индии, Китая, Шри-Ланки и ЮАР.
Поскольку Минобороны РФ уже потратило значительные суммы средств на вербовку, доставку и подготовку такого количества иностранцев, ведомство приняло решение отправить их на линию фронта. Однако кенийцы с таким решением категорчино не согласились.
По подтвержденным данным, в результате отказа пятеро граждан Кении были показательно расстреляны. Убитых планируют оформить как "погибших в бою".
Среди отказников были расстреляны:
- Отьено Овага, 27 лет (05.12.1999);
- Шабан Калама, 24 года (29.04.2002);
- Аарон Ньонгеза, 25 лет (20.11.2001);
- Абеденго Мвикья, 24 года (01.03.2002);
- Абель Тарус, 31 год (02.03.1995).
Проект также оприходовал список 772 граждан Кении, которые подписали контракты с ВС РФ.
"Среди них, вероятно, есть и 518 кенийцев, которых сейчас спешно пытаются отправить на убой совершенно бесплатно, поскольку РФ не собирается платить компенсации за убитых и раненых граждан Кении", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Кении родственники мужчин, которых завербовали в российскую армию, выходят на митинги с требованием вернуть их домой. Люди заявляют, что многих граждан страны отправили на войну против Украины обманом, пообещав высокооплачиваемую работу.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала кампанию по вербовке иностранцев для участия в войне против Украины. Основной целью стали самые бедные страны Африки, где через рекламу и посредников людям обещают высокие заработки. Часто иностранцев вводят в заблуждение, скрывая, что их ждет участие в боевых действиях.
