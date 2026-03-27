В течение 16-18 марта российское командование срочно перебросило на временно оккупированные территории Донецкой области 518 кенийцев. Ранее они находились в учебных лагерях ВС РФ.

Об этом сообщает"Хочу жить". Пятеро иностранцев уже были показательно расстреляны.

Что известно

Как сообщается после визита министра иностранных дел Кении Мусалии Мудавади в Россию и достигнутых договоренностей о допуске консулов к мобилизованным, российское командование всерьез опасается, что кенийцы смогут избежать участия в боевых действиях и будут репатриированы домой, как мобилизованные граждане Индии, Китая, Шри-Ланки и ЮАР.

Поскольку Минобороны РФ уже потратило значительные суммы средств на вербовку, доставку и подготовку такого количества иностранцев, ведомство приняло решение отправить их на линию фронта. Однако кенийцы с таким решением категорчино не согласились.

По подтвержденным данным, в результате отказа пятеро граждан Кении были показательно расстреляны. Убитых планируют оформить как "погибших в бою".

Среди отказников были расстреляны:

Отьено Овага , 27 лет (05.12.1999);

, 27 лет (05.12.1999); Шабан Калама , 24 года (29.04.2002);

, 24 года (29.04.2002); Аарон Ньонгеза , 25 лет (20.11.2001);

, 25 лет (20.11.2001); Абеденго Мвикья , 24 года (01.03.2002);

, 24 года (01.03.2002); Абель Тарус, 31 год (02.03.1995).

Проект также оприходовал список 772 граждан Кении, которые подписали контракты с ВС РФ.

"Среди них, вероятно, есть и 518 кенийцев, которых сейчас спешно пытаются отправить на убой совершенно бесплатно, поскольку РФ не собирается платить компенсации за убитых и раненых граждан Кении", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Кении родственники мужчин, которых завербовали в российскую армию, выходят на митинги с требованием вернуть их домой. Люди заявляют, что многих граждан страны отправили на войну против Украины обманом, пообещав высокооплачиваемую работу.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала кампанию по вербовке иностранцев для участия в войне против Украины. Основной целью стали самые бедные страны Африки, где через рекламу и посредников людям обещают высокие заработки. Часто иностранцев вводят в заблуждение, скрывая, что их ждет участие в боевых действиях.

