Динаміка постачання американського озброєння в Україну 14.10.2022 - 3.05.2023: аналіз та висновки

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Міністерство оборони США 3 травня оголосило список американського озброєння, яке отримала Україна з початку війни, і це дає можливість порівняти з аналогічним звітом МО США від 14 жовтня та відмітити зміни та тенденції оборонного планування США у війні.

На той момент американці розповіли про поставки за 8 місяців війни, з 14 жовтня минуло приблизно 7 місяців, приблизно рівний період. Для зручності аналізу я вирішив розділити поставки за два періода, і відмінусовав поставки за перші 8 місяців, про які вже писав, і залишив із загальних цифр поставок тільки ту кількість та типи озброєння, які додались з 14 жовтня 2022-го по 3 травня 2023-го.

Ось що отримала Україна за звітами МО США з 14.10.2022 по 3.05.2023:

(А) Артилерийсько-ракетне озброєння:

1.155 мм гаубиць - 18 (Ймовірно, мова йде про дивізіон з 18 одиниць самохідних гаубиць М109А6 Паладін, про постачання якого було оголошено Пентагоном взимку 2022-го, оскільки тип гармат у повідомленні не вказується);

2. 155 мм гаубичних снарядів - 600 000;

3. 155 мм високоточних гаубичних снарядів М982 Екскалібур - 4000;

4. 155 мм гаубичних снарядів з дистанційно встановленими протитанковими мінами RAAM - 7 000;

5. 105 мм гаубиць - 36;

6. 105 мм гаубичних снарядів - 270 000;

7. 120 мм мінометів - 27;

8. 81 мм міномети - 67;

9. 82 мм міномети - 10 (вирогідно з числа конфіскованих іранських);

10. 60 мм міномети - 58;

11. Мінометні міни різних калібрів - 230 000;

12. 152 мм гаубичні снаряди радянського зразка - 50 000;

13. 130 мм гарматні снаряди радянського зразка для гармати М-46 (поставила Хорватія) - 40 000;

14. 122 мм гаубичні снаряди радянського зразка - 40 000;

15. 122 мм некеровані ракети для реактивної системи БМ-21 Град - 60 000;

16. 70 ракети мм Hydra-70, які дообладнуються модулем управління за лазерним променем для застосування з наземних пускових установок - 7000;

(Б) Авіація та протиповітряна оборона:

1. Зенітно-ракетна система Петріот - 1 батарея;

2. Мобільні зенітно-ракетні системи Авенджер - 12;

3. Переносних зенітно-ракетних систем Стінгер - 200;

4. Системи управлінням вогнем зенітно-ракетної системи Хок - 2 (самі системи поставила Іспанія);

5. Зенітні ракети RIM-7 для застосування з ЗРК Бук - невизначена кількість;

6. Машин з зенітними кулеметами для боротьби з дронами - 9;

7. Машин з пусковими установками ракет, керованих по лазерному променю для боротьби з дронами - 10;

8. Авійційні некеровані ракети Зуні - 4000;

9. Авіаційні самонавідні антирадарні ракети HARM - невизначена кількість;

10. Запасні частини для радянських систем ППО ЗСУ;

11. Обладнання для інтеграції західних систем ППО в систему ППО ЗСУ;

12. Радари спостереження за повітряним простором - 11;

13. Обладнання для радіоелектронної боротьби з дронами.

(В) Розвідувальне та спеціальне обладнання:

1. Розвідувальні дрони середньої дальності Scan Eagle - невизначена кількість;

2. Розвідувальні дрони середньої дальності Jump-20 - невизначена кількість;

3. Розвідувальні квадрокоптери CyberLux K8 - невизначена кількість;

4. Радари артилерийської розвідки далекої та ближньої дії - понад 16;

5. Системи радіоелектронної боротьби - невизначена кількість та типи;

6. Сервіси супутникових космічних зображень - невизначена кількість та типи.

(Г) Бронетехніка та військовий транспорт:

1. Танки Абрамс М1 - 31;

2. Танки Т-72Б радянського виробництва - 45 (вирогідно закуплені в Марокко);

3. Танкові боєприпаси 120 мм та 105 мм для гармат зразка НАТО;

4. Танкові боєприпаси калібру 125 мм радянського зразка - 100 000 (сто тисяч);

5. Бойові машини піхоти Бредлі М2 - 109;

6. 25 мм снарядів для гармати Бредлі М2 - 1 800 000;

7. Бойова машина управління вогневою підтримкою Бредлі М7 - 4;

8. Бронетранспортерів важких колісних Страйкер - 90;

9. Бронетранспортерів гусенічних М113 - 100;

10. Бронетранспортерів легких колісних М1117 - 250;

11. Бронеавтомобілів важких колісних типу MRAP - 60;

12. Командно-штабних машин - 6;

13. Транспортно-заряджувальних машин артилерийської підтримки - 30 (ймовірно типу М992);

14. Броньовані мостоукладники - 14;

15. Тактичних ремонтно-евакуаційних машин - 32;

16. Тактичних машин для буксування причіпних гармат - 24;

17. Машини логістичної підтримки - пересувні ремонтні майстерні - 8;

18. Важких вантажних траків - 22;

19. Трейлерів для перевезення важкої техніки - 26;

20. Броньованих вантажних автомобілів - 6;

21. Бронеавтомобілів легких колісних типу HMMWVs - 1600;

22. Легких тактичних машин - 100.

(Д) Флот:

1. Патрульні морські та річкові катери - 44;

2. Безпілотні катери - невизначена кількість;

3. Обладнання для безпеки портів та гаваней - невизначені типи та кількість.

(Е) Піхотне озброєння, кероване та некероване:

1. Ударні дрони-камікадзе ближньої дії Switchblade, Phoenix Ghost, Altius-600 - невизначена кількість;

2. Ракет для переносних протитанкових систем Джавелін (без зазначення кількості пускових установок) - 1500;

3. Ракет для переносних протитанкових систем TOW-2 -

(без зазначення кількості пускових установок) - 1500;

4. Протитанкових гранатометів М136 АТ4 та М72 - 23 000;

5. 40 мм гранатомети та стрілецька зброя - 25 000;

6. Патрони та гранати - 138 000 000;

7. Прилади нічного бачення, оптичні та тепловізійні приціли, далекоміри - тисячі (точна кількість не визначена);

8. Бронежилети та каски - 25 тисяч комплектів;

9. Міни протипіхотні та вибухівка - не визначена кількість;

10. Міношукачі та трали - не визначена кількість;

11. Тактичні радіостанції та засоби космічного зв'язку - невизначені типи та кількість.

Джерело - загальні поставки з 24.02.2022 по 3.05.2023:

https://media.defense.gov/2023/May/03/2003214586/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-MAY-3.PDF

Висновки:

1. Загальна сума поставок озброєння США з 24.02.2022:

35,7 міль'ярди доларів США (у перші 8 місяців сума склала 18,2 міль'ярди, тобто за наступні 7 місяців американці зберегли той самий дуже високий обсяг постачань - додали 17,5 міль'ярдів). Тобто масштаби допомоги не скорочуються. Україна отримала озброєння на суму більше ніж будь-яка країна НАТО, крім самих США. (Для усвідомлення масштабу цієї цифри - влада України напередодні вторгнення у 2021-му році виділила на закупівлі озброєння всього лише 800 мільонів доларів).

2. Поставки важких озброєнь стають збалансованими - крім артилерії американці почали постачання одних з найдорожчих своїх наземних систем озброєння - зенітно-ракетних систем Петріот, танків Абрамс, БМП Бредлі. США почали постачання усіх основних видів озброєння своїх наземних сил до України, тобто почали комплексне переозброєння наших сил оборони.

3. США не мають великих запасів засобів ураження та тільки розгортають потужності виробництва, тому знизили обсяги поставок 155 мм снарядів, ракет Джавелін та Стінгер, не можуть збільшити поставки по багатьох позиціях. Але зменшення поставок 155 снарядів компенсується розширенням номенклатури інших засобів ураження та високоточної зброї, закупівлі артилерийських та танкових снарядів радянського зразку, поставками мінометів малого калібру, в тому числі трофейних іранських. Зменшення поставок самих гармат пояснюється збільшення поставок гармат від інших країн НАТО, які діють скоординовано.

4. Американці комплексно посилюють спроможності протиповітряної оборони України, постачання систем далекобійних протиракетної та протиповітряної оборони Петріот - це максимальний рівень довіри. Так само важливі поставки тактичних машин типу Авенджер для безпосереднього прикриття військ, тому що і Петріот і Авенджер на озброєнні ЗС США, тож до них є і запаси ракет, і ремонтне обладнання, і тренувальні центри.

5. Вперше здійснюються поставки повноцінних комплектів сучасної техніки батальонного та бригадного рівня для загальновійськового наземного бою, танки, БМП, БТР, БА, інженерна техніка усіх типів, командно-розвідувальні машини, логістичне забезпечення, транспортування. За перші 8 місяців війни США поставили до України як мінімум 1574 бойових броньованих та неброньованих військових машин різних типів. За останні 7 місяців Україна отримала як мінімум 2567 бойових броньованих та неброньованих військових машин усіх типів.

6. Вперше американці нарощують постачання дронів різних типів, в тому числі розвідувальних квадрокоптерів, розгортання виробництва дронів та масштабів постачання критично важливо через високу залежність України від поставок з Китаю. Для якісної переваги Україна потребує не тільки засобів ураження та важкої бойової техніки, але й масштабного постачання дронів з країн НАТО.

7. США взяли стратегію за якісне та комплексне переозброєння України, але військова промисловість та обмежені запаси озброєння не дозволять у найближчий час створити кількісну перевагу в озброєнні над РФ. Розгортання військової промисловості дозволить збільшити поставки критично важливих засобів ураження не раніше ніж за 1-2 роки. НАТО має незрівнняно вищий оборонний потенціал, але це дозволить створити кількісну перевагу тільки на більш значній дистанції. Тому Україна має навчатись застосуванню зброї НАТО, та застосовувати тактику, яка сприяє зберіганню живої сили та бойовї техніки на період, поки НАТО не почне збільшувати поставки критично важливих засобів ураження та дронів.