Дипучреждения Украины за границей обязали вести военный учет призывников: что это значит

С началом 2023 получил законодательное оформление вопрос учета военнообязанных и резервистов, которые находятся за пределами Украины. Отныне ответственными за военный учет мужчин призывного возраста за границей определены дипломатические учреждения.

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Об этом говорится в Постановлении №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", утвержденном украинским правительством 30 декабря 2022 года. Постановление возлагает на зарубежные дипломатические учреждения Украины ряд новых обязанностей и дает новые полномочия по вопросу взятия на военный учет находящихся за рубежом лиц.

Отныне украинские посольства и консульства в иностранных государствах должны:

- вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете, по списку (хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет);

- информировать граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

- сообщать в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете.

Для этого украинские зарубежные дипломатические учреждения получили соответствующие полномочия:

- вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете;

- своевременно подавать сообщения в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки о взятии на консульский учет или снятие с него призывников, военнообязанных и резервистов.

Постановлением также определены временные рамки пребывания лиц за границей, требующих снятия с военного учета. В частности, речь идет о том, что снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, выезжающих за границу на срок более трех месяцев, осуществляется после личного прибытия их с документами, подтверждающими выезд за границу, в:

- соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

- орган СБУ;

– подразделение Службы внешней разведки.

Документом определяется, что призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете независимо от места нахождения. В случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев они должны стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Законодательно определено, что указанные категории граждан Украины обязаны лично в семидневный срок со дня прибытия в новое местожительство прибыть в зарубежное дипломатическое учреждение Украины. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины и соответствующие военно-учетные документы.

Напомним, что 16 ноября в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 19 февраля 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Обычно в первую очередь в армию забирают тех, у кого есть опыт в военном деле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и какие документы для этого нужны.

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