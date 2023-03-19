Директор музея из Киевщины поделилась своей историей с Музеем 'Голоса Мирных' Фонда Ахметова

Директор Полесского районного историко-краеведческого музея Наталья Лукьяненко пережила оккупацию в Красятичах. Память о прошлом поселка хранил музей, который россияне пытались разрушить. Наталья рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"24 февраля я проснулась до четырех часов утра. Впоследствии почувствовала страшные взрывы и сильную вибрацию. Увидела в небе огромные вспышки. Собрала чемодан, вышла на улицу, там собирались соседи. Люди просто начали прятаться", — вспоминает женщина.

В первый день великой войны бойцы ВСУ попросили всех жителей покинуть дом, ведь он расположен как щит и оставаться там было опасно. Наталья начала проситься к коллегам, друзьям, но все по разным причинам отказали женщине в убежище. В конце концов, очутилась в подвале вместе с соседкой, где провела 9 суток.

Позже ей удалось эвакуироваться в соседнее село — вывезли в машине, которая приехала за хлебом. Но там у сестры она долго не выдержала: очень хотелось домой. 17 марта с тревожным чемоданом и котятами в корзине Наталья пять часов уходила домой пешком через оккупированную территорию. До увольнения Киевщины женщине пришлось еще многое пережить.

"На третьем этаже у нас находится музей: это бабушкина полесская избушка, народная горница и музей боевой и трудовой славы. Когда зашли враги, они избили очень многое, поломали, порвали даже старые вышивки и кое-что украли", — рассказывает Наталья.

Вспоминая те дни, женщина сожалеет о поврежденных и украденных экспонатах. Говорит, что больше таких нигде не сыщешь. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке bit.ly/3JBpQHA

История Натальи вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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