Директор ЦРУ: Конгресс США должен одобрить помощь, иначе Украина проиграет до конца 2024 года

Директор ЦРУ Уильям Бернс призвал американских законодателей одобрить законопроект с дополнительной помощью для Украины. Если документ не будет принят, до конца 2024 года Киев может проиграть в войне с Россией.

Во время выступления в Центре Джорджа Буша в четверг, 18 апреля, Бернс подчеркнул, что новый пакет помощи Украине нужен срочно. Слова директора ЦРУ процитировало издание Politico.

По его словам, новая военная поддержка даст украинцам сильный толчок и разрушит надежды российского диктатора Владимира Путина о том, что время на его стороне.

"С толчком, который даст военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться 2024 год и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне", – сказал он.

Бернс предостерег, что без помощи от Вашингтона "картина будет гораздо ужаснее". Если нового пакета помощи не будет, то "существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования".

Как пишет издание, это самое решительное предупреждение о войне в Украине со стороны высокопоставленного представителя Соединенных Штатов Америки.

Также директор ЦРУ отметил, что поддержка Украины сейчас – это больше, чем война с Россией. Он напомнил об амбициях главы КНР Си Цзиньпина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон назвал принятие пакета военной помощи Украине критически важным. По его словам, политические игры в этом вопросе недопустимы.

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