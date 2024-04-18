'Мы не можем играть в политику': спикер Джонсон назвал оказание помощи Украине критически важным. Видео

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон назвал принятие пакета военной помощи Украине критически важным. По его словам, политические игры в этом вопросе недопустимы.

Соответствующее заявление Джонсон озвучил в комментарии журналистам 17 апреля. "Я делаю здесь то, что я считаю правильным. Я считаю, что оказание летальной помощи Украине сейчас критически важно... Мы не можем играть в политику с этим. Мы должны поступать правильно", – сказал он.

Как пишет американская газета The Hill, Джонсон намерен во многом полагаться на демократов, чтобы они в ближайшие дни внесли ряд законопроектов о помощи Украине, Израилю и другим демократическим союзникам за рубежом.

Эта стратегия учитывает нюансы управления в "разделенном" Вашингтоне, но увеличивает риск отставки Джонсона с должности из-за недовольных республиканцев, говорится в статье.

Отклонив принятый Сенатом США законопроект о помощи Украине и Израилю, одобренный демократами, спикер попытался успокоить "бескомпромиссных критиков" Республиканской партии и выбрать более консервативный подход к "спорной иностранной помощи", пишет газета.

В то же время Джонсон продвигает проект закона о безопасности границ США, который также призван привлечь консерваторов для голосования.

The Hill отмечает, что "многовекторная стратегия" спикера по продвижению почти 100 млрд долларов на зарубежную помощь лишь привела к обострению в рядах "беспокойного правого фланга республиканцев" и угрозе его отставки.

В частности, трое "наиболее жестких" республиканцев в Комитете по процедурным вопросам будут блокировать вынесение законопроектов на голосование, говорится в статье.

Такая негативная реакция означает, что успех законопроекта зависит от голосов демократов – не только относительно окончательных законопроектов, когда они будут вынесены на рассмотрение, но и от процедурных резолюций, которые позволят вынести их на голосование.

Несмотря на резкую критику, на прошлой неделе Джонсон заручился желанной поддержкой ключевого республиканца – бывшего президента Дональда Трампа, который сказал, что спикер "делает очень хорошую работу", пишет The Hill.

При этом спикер Палаты представителей отверг угрозы о его отставке, исходящие от некоторых республиканцев, сказав, что просто работает для защиты демократических союзников США за рубежом.

"Если бы я действовал из страха перед отстранением, я бы никогда не смог выполнять свою работу. Я мог бы принять эгоистичное решение и сделать что-то необычное, но я делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас критически важно", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Джонсон заявил, что Палата представителей будет голосовать за помощь Украине и Израилю 20 апреля, причем два пакета помощи будут рассматриваться отдельно.

Перед этим в Белом доме в очередной раз призвали Палату представителей рассмотреть законопроект о совместном пакете помощи для Израиля и Украины, назвав его самым быстрым и простым способом помочь союзнкиам пополнить системы ПВО.

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